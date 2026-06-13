Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sağlık durumunun kötüleştiği ve tedavi altına alındığı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Sosyal medya üzerinden yayılan 'MS atağı geçirdi ve konserlerini iptal etti' söylentileri üzerine sanatçı, kişisel hesabından bir açıklama yayımladı.

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Ortaç, yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille reddetti. Şarkıcının açıklamasına göre, sağlık durumunda herhangi bir olumsuz gelişme bulunmuyor. Ortaç, "'Serdar Ortaç hasta' haberleri yalan. Gayet iyiyim, konserlere devam" ifadelerini kullanarak sahne programlarına planlandığı gibi çıkacağını bildirdi.

İDDİALARIN KAYNAĞI NE?

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların, geçtiğimiz günlerde açtığı bir canlı yayındaki karamsar söylemlerinin ardından artması dikkat çekiyor. Yayında "Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın" şeklinde konuşan Ortaç'ın bu sözleri, sevenleri arasında endişeye yol açmış ve atak geçirdiği yönündeki söylentilere zemin hazırlamıştı.

SAYGI1 PROJESİNDE YER ALACAK

Öte yandan, sanatçının müzik kariyerine yönelik yeni projeler de devam ediyor. Oğuzhan Uğur'un duyurduğu ve büyük ilgi gören 'Saygı1' serisinin yeni bölümünün Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç'a ithaf edileceği aktarıldı. Farklı sanatçıların Ortaç şarkılarını yorumlayacağı konseptin hazırlıkları sürüyor.