Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Y.B. isimli vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan kişilerin kurbanı olduğunu bildirdi. DHA'nın aktardığına göre, telefonla aranan mağdura, kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanı söylendi. Banka hesaplarında şüpheli işlemler olduğu iddia edilerek, sözde operasyon bahanesiyle mağdurun tüm birikimi hedef alındı.

Şüphelilerle iki gün boyunca telefonda görüşen Y.B., mobil bankacılık şifrelerini karşı tarafa iletti. Ardından evindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek dolandırıcılara gönderdi. Evin yakınlarındaki bir caddeye gelen yüzü maskeli şahıslara, içerisinde gram altın, bilezik, avro ve dolar bulunan toplam 6 milyon TL değerindeki çantayı elden teslim etti.

YAKINLARININ UYARISIYLA GERÇEĞİ ANLADI

Olayı yakınlarına anlatan Y.B., onların uyarısı üzerine dolandırıldığını fark ederek hemen banka hesaplarını kontrol etti. Mobil bankacılık üzerinden 1,5 milyon TL tutarında paranın da başka hesaplara aktarıldığını gören mağdur, vakit kaybetmeden emniyete giderek şikayetçi oldu.

175 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait 175 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.F.Ç., Y.E.A., S.A. ve M.C.S. olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFON DOLANDIRICILARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Uzmanlar ve emniyet yetkilileri, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan operasyon bahanesiyle para, altın veya banka şifresi talep etmeyeceğini sık sık hatırlatıyor. Kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ve değerli eşya isteyen kişilere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşıldığında telefonun kapatılarak derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması büyük önem taşıyor.