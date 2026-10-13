Türkiye'den ihraç edilen hamsi miktarı, yılın ilk dokuz aylık döneminde belirgin bir artış gösterdi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, işlenmiş su ürünleri kategorisinde dünya pazarına sunulan hamsi, toplam 22 farklı ülkenin sofrasında yer buldu.

Ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen hamsi dış satımı, miktar olarak geçen yıla kıyasla yüzde 80 oranında yükselerek 2 bin 259 tondan 4 bin 62 tona çıktı. Aynı süreçte elde edilen gelir ise yüzde 20 artışla 11 milyon 313 bin 687 dolardan 13 milyon 621 bin 885 dolara ulaştı.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELER TALEP GÖSTERDİ?

Yılın ilk üç çeyreğinde en yüksek ihracat rakamlarına Avrupa ülkeleri ulaştı. Belçika 3 milyon 898 bin 479 dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 3 milyon 404 bin 163 dolar ile Fransa ve 2 milyon 27 bin 892 dolar ile Ukrayna takip etti. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ihracat rotasına Avustralya, Portekiz, Katar ve Irak da eklendi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM NEDEN ÖNEMLİ?

Su ürünleri sektöründe miktar (yüzde 80) ve değer (yüzde 20) artışı arasındaki oransal fark, ürünlerin küresel piyasalardaki birim fiyatlarına ve işlenme biçimlerine işaret ediyor. Uzmanlar, hamsinin sadece dondurulmuş olarak değil, konserve veya fileto gibi katma değerli işlenmiş ürün formunda satılmasının toplam döviz girdisini doğrudan etkilediğini vurguluyor.

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, yılın son çeyreğinde de mevcut pazarlardaki talebin sürmesini beklediklerini açıkladı. Kuzuoğlu, pazar çeşitliliğini artırma ve işlenmiş ürün ihracatını geliştirme yönündeki ticari bağlantı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.