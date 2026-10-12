Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde Mustafa Tuna karşısında yenilgiye uğrayan mevcut Başkan Eray Erdem, seçim sonuçlarına yaptığı itirazların ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. 12 Ekim Pazartesi günü meslek komitelerinin seçim sonuçlarına itiraz eden Erdem, kamuoyunda tartışma yaratan başvurusunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak bir komite dışındaki bütün itirazlarını geri çekme kararı aldığını duyurdu.

10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen ALTSO seçimlerinde Mustafa Tuna'nın kırmızı listesi 24 meslek komitesinin 14'ünde üstünlük sağlarken, Eray Erdem'in mavi listesi 10 komitede kaldı. Seçim sonuçlarının ardından Erdem'in komite sonuçlarına yönelik itirazları Alanya iş dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İTİRAZLARIN ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Seçim sonuçlarının açıklanmasından iki gün sonra yapılan itirazlar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Erdem'in seçim sonuçlarını kabullenmediği yönündeki eleştirilerin ardından gelen açıklama ise öne çıktı. Erdem, başvurularının seçim sonucunu değiştirmeyi amaçlamadığını savunarak itirazların büyük bölümünden vazgeçtiklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Erdem, seçimleri kazanan Mustafa Tuna ve ekibini tebrik ederek 17 Ekim'de gerçekleştirilecek meclis, yönetim kurulu ve diğer kurul seçimlerinin Alanya için hayırlı olmasını diledi.

ERDEM: SEÇİM SONUCUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİK

ALTSO Başkan Adayı Eray Erdem, yaptığı yazılı açıklamada itirazların amacının yanlış yorumlandığını öne sürdü. Erdem, "Üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygımız tamdır. İtirazımız, seçim sonuçlarını değiştirerek başkanlık görevini geri kazanmak amacı taşımamıştır" ifadelerini kullandı.

Başvuruların seçim sürecinde kendileriyle çalışan kişilerin haklarını korumak amacıyla yapıldığını belirten Erdem, itirazların varsa gözden kaçan hususların incelenmesine yönelik olduğunu savundu.

24 KOMİTEYE İTİRAZDAN TEK KOMİTEYE

Erdem'in açıklamasındaki en önemli gelişme, seçim sonuçlarına yönelik itirazların büyük bölümünün geri çekilmesi oldu. Gün içerisinde bütün komitelerin sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından Erdem, yalnızca bir komiteye ilişkin başvurunun sürdürüleceğini açıkladı.

Erdem, kararını şu sözlerle duyurdu: "Niyetimiz açık olmasına rağmen sürdürülen bu yanlış algının önüne geçmek ve gereksiz tartışmaları sonlandırmak adına 1 komite hariç itirazımızı geri çekme kararı aldık."

Böylece seçim sonuçlarına yönelik geniş kapsamlı itiraz süreci, Erdem'in kendi açıklamasına göre tek komiteyle sınırlandırılmış oldu. Ancak Erdem, itirazını sürdürdüğü komitenin hangisi olduğunu ve başvurunun hangi somut gerekçelere dayandığını açıklamadı.

KALAN İTİRAZ İÇİN AVUKATLARINI İŞARET ETTİ

Tek komiteye ilişkin itirazın avukatlarının tavsiyesi üzerine yapıldığını belirten Erdem, bu başvurunun seçimlerin genel sonucunu değiştirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Erdem, "Söz konusu komiteye ilişkin itirazımız, seçim sürecinde gece gündüz emek veren arkadaşlarımızın varsa bireysel haklarının korunması amacıyla, avukatlarımızın tavsiyesi üzerine yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

İlçe Seçim Kurulunun vereceği her karara saygı duyacaklarını belirten Erdem, devam eden itirazın sonucuna ilişkin herhangi bir öngörüde bulunmadı.

SEÇİMDE 35'E 26 ÜSTÜNLÜK SAĞLANDI

10 Ekim 2026 tarihli ALTSO meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerine ilişkin yayımlanan sandık tutanaklarının dökümüne göre Mustafa Tuna'nın kırmızı listesi 3 bin 221, Eray Erdem'in mavi listesi ise 2 bin 875 oy aldı. İki liste arasında 346 oy fark oluştu.

Toplam 24 meslek komitesinde yapılan seçimler sonucunda Mustafa Tuna'nın desteklediği liste 35, Eray Erdem'in listesi ise 26 meclis üyeliği kazandı. Böylece 61 üyeli ALTSO Meclisinde Tuna'nın desteklediği kırmızı liste, 9 üyelik farkla çoğunluğu elde etti.

Bu sonuçlar, doğrudan yönetim kurulu başkanlığı için kullanılan oyları değil, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin sonuçlarını gösteriyor. ALTSO'da yönetim kurulu başkanı ve diğer organların belirlenmesi için ikinci aşama seçimler 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

SEÇİM ÖNCESİNDE DE TUNA ÖNDEYDİ

Yeni Alanya tarafından 9 Ekim 2026'da açıklanan ve 7 bin 176 kişinin katıldığı internet anketinde Mustafa Tuna yüzde 55,7, Eray Erdem ise yüzde 44,3 destek almıştı. Ankette Tuna 3 bin 996, Erdem 3 bin 180 oyla temsil edilmişti. Bu anketin resmî seçim sonuçlarıyla aynı yöntemle yapılmadığı ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyelerle sınırlı olmadığı dikkate alındığında, sonuçlar yalnızca seçim öncesindeki kamuoyu eğilimini yansıtıyor.