KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği programı kapsamında, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere 2.5 milyon liraya varan faizsiz finansman imkanı sağlanıyor.

Bakan Kacır'ın açıklamasına göre, İş Kurma Desteği ile bugüne dek 31 bin 250 işletmeye toplam 645 milyon TL aktarıldı. Daha büyük ölçekli hedefleri olan İş Geliştirme Desteği tarafında ise 4 bin 476 proje için 6.4 milyar liralık destekleme kararı alınırken, halihazırda 2 bin 400 projeye 2.4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

KİMLER İLAVE DESTEK ALABİLİR?

Programın standart üst limiti geri ödemeli olarak 2 milyon 250 bin TL şeklinde uygulanıyor. Başvuru sahibinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda bu tutara 250 bin TL ilave edilerek toplam limit 2.5 milyon liraya çıkarılıyor. Girişimcilerin nakit akışını rahatlatmak amacıyla geri ödemeler, 24 aylık program süresi bittikten tam 12 ay sonra başlatılıyor ve sürece herhangi bir faiz işletilmiyor.

HANGİ SEKTÖRLER KAPSAMDA?

Finansman paketinden yararlanabilmek için işletmelerin; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma veya bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında faaliyet göstermesi şartı aranıyor. Kriterleri karşılayan ve işini büyütmek isteyen işletmelerin en geç 31 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.