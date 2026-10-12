Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde bulunan hayvan barınağı çevresine, Kenya menşeli avokadolara ait olduğu belirtilen ambalaj kutularının atıldığı iddiası tepki çekti. Bölgedeki çevre kirliliğine öne çıkan paylaşımda, ithal avokadoların yerel üretici üzerindeki etkisi de gündeme getirildi. Kutuların kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi ve sorumlular hakkında işlem yapılması istendi.

Selahattin Uğurkutu tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Alanya’nın tarımsal üretimine ve doğal çevresine zarar verildiği savunularak, "Alanya’nın toprağına da mı saygınız yok?" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Kenya’dan getirilen avokadoların ambalajlarının Demirtaş Hayvan Barınağı yakınlarına bırakıldığı öne sürüldü.

DEMİRTAŞ HAYVAN BARINAĞI ÇEVRESİNDE İNCELEME ÇAĞRISI

Açıklamada, çevreye bırakıldığı belirtilen kutuların kaynağının araştırılması talep edildi. İthal avokado ticaretiyle uğraşan işletmelere yönelik eleştirilerin de yer aldığı paylaşımda, "Hem ülkemizin üreticisiyle haksız rekabet edeceksiniz hem de tükettiğiniz ürünlerin ambalajlarını doğaya atarak çevreyi kirleteceksiniz" denildi.

Yetkili kurumların bölgede inceleme yapması, ambalajların kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin uygulanması istendi. Ancak kutuların üzerindeki menşe bilgilerinin, atıkları bırakan kişi veya işletmeyi tek başına belirlemeye yeterli olmadığına dikkat çekmek gerekiyor. Olayın sorumlularının belirlenmesi için sevkiyat kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi önem taşıyor.

ANTALYA TÜRKİYE'NİN AVOKADO ÜRETİMİNDE İLK SIRALARDA

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2024 yılı meyve üretim verilerine göre il genelinde 31 bin 488 dekar alanda 35 bin 694 ton avokado üretildi. Antalya'nın Türkiye toplam avokado üretimindeki payı yüzde 55 olarak kaydedildi. Bu veriler, Alanya'nın da içinde bulunduğu Antalya'nın avokado yetiştiriciliğindeki ekonomik önemini ortaya koyuyor.

Alanya'da tropikal meyve üretimine ilişkin 2026 yılında paylaşılan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ve saha çalışmalarına dayalı bilgilere göre ilçede yaklaşık 24 bin dekar alanda 1.776 üretici avokado yetiştiriyor. İlçenin tropikal meyve üretim alanı ise 2016 yılındaki 19 bin 282 dekardan 2026 yılında 37 bin 605 dekara yükseldi. Bu gelişim, ithal ürünlerle rekabet tartışmasının doğrudan binlerce üreticiyi ilgilendirdiğini gösteriyor.

ALANYA'DA YENİ AVOKADO SEZONU BAŞLADI

Demirtaş'taki ambalaj iddiası, Alanya'da 2026-2027 avokado üretim sezonunun başlamasının ardından gündeme geldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'in ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre erkenci Clifton çeşidinde üretici satış fiyatları meyvenin büyüklüğüne bağlı olarak 35 ila 60 lira arasında değişiyordu.

Sevilgen, 2026-2027 sezonunda Alanya genelindeki avokado üretiminin önceki sezona göre iki ila üç katına çıkabileceğini belirtmişti. Bununla birlikte Clifton çeşidinde meyve dökülmesi nedeniyle üretimin geçen yılın altında kalmasının beklendiğini açıklamıştı. Alanya'daki yeni avokado sezonuna ilişkin haberimizde üretici fiyatları ve rekolte beklentilerini aktarmıştık.

İTHAL AVOKADOLAR YERLİ ÜRÜN DİYE Mİ SATILIYOR?

Kenya menşeli avokado ambalajlarının Alanya'da görülmesi, ithal ürünlerin yerli avokado adı altında satılıp satılmadığına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Daha önce Kenya avokadolarının Alanya ürünü olarak pazarlanabileceği yönündeki iddiaları haberleştirmiştik.

Ancak ithal avokado kutularının bir bölgede bulunması, kutuların içindeki ürünlerin Alanya avokadosu adıyla satıldığını kanıtlamıyor. Böyle bir iddianın doğrulanabilmesi için ürünlerin satış etiketleri, menşe bilgileri, faturaları ve tedarik kayıtlarının incelenmesi gerekiyor.

Alanya Avokadosu, Türk Patent ve Marka Kurumunun coğrafi işaret sisteminde tescilli yöresel ürünler arasında yer alıyor. Bu nedenle ürünün coğrafi kökeninin doğru belirtilmesi, hem tüketicinin bilgilendirilmesi hem de yerel üreticinin korunması açısından önem taşıyor. İthal bir ürünün gerçeğe aykırı biçimde Alanya menşeli gösterilmesi, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ İDDİASINDA SORUMLULAR ARAŞTIRILSIN

2872 sayılı Çevre Kanunu, atıkların çevreye zarar verecek biçimde bırakılmasına ilişkin yasaklar ve yaptırımlar içeriyor. Demirtaş Hayvan Barınağı çevresine bırakıldığı öne sürülen ambalajların niteliği, miktarı ve atılma koşulları, uygulanabilecek işlemler açısından belirleyici olacak.

Paylaşımda, "Biz Alanya'da avokado üretirken yalnızca ürün yetiştirmiyoruz; toprağımızı, doğamızı ve geleceğimizi korumaya da çalışıyoruz" ifadelerine yer verilerek çevre duyarlılığı çağrısında bulunuldu.

Demirtaş'taki olayda açıklığa kavuşturulması gereken iki ayrı konu bulunuyor: Ambalaj atıklarının çevreye kimler tarafından bırakıldığı ve ithal avokadoların satışında menşe bilgilerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı. Çevre kirliliği iddiası yerinde incelemeyi gerektirirken, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin şüphelerin açıklığa kavuşturulması için ticari kayıtların değerlendirilmesi gerekiyor.