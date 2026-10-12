Antalya siyasetinde, İzmir'deki gelişmelerin ardından yeni parti değişikliği iddiaları gündeme geldi. A Haber yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçebileceğini iddia etti.

Burhan, bu öngörüsünü hem iktidar hem de muhalefet partilerine yakın kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayandırdığını aktardı. Özdemir'in, geleneksel CHP çizgisinden ziyade merkez sağ siyasete daha yakın bir profilde olduğu ve geçmişte Muhittin Böcek'in onayıyla bu göreve getirildiği hatırlatıldı.

ÜÇ İLÇE İÇİN DE GEÇİŞ İDDİASI

Siyasi kulislerdeki hareketliliğin sadece Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadığı ifade ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre, Kepez, Demre ve Finike ilçe belediyelerinin de AK Parti saflarına katılmak için beklemede olduğu öne sürüldü.

COP 31 ZİRVESİ VE HİZMET ARAYIŞI

Antalya'nın 100'den fazla devlet başkanını ağırlayacağı COP 31 Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak olması, kentteki yatırım ve hizmet beklentisini artırıyor. Muhalefet partileri arasındaki siyasi gerilimin yerel hizmetleri aksattığı yönündeki eleştiriler, belediye yöneticilerinin merkezi hükümetle uyum içinde çalışma arayışını hızlandıran temel etkenler arasında gösteriliyor.