GBS Oto Galeri sahibi ve inşaat mühendisi Samet Çamcı'nın koleksiyonunda bulunan 1961 model Chevrolet Impala, 65 yıllık geçmişiyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Galeride sergilenen ve zaman zaman sahil yollarında kullanılan klasik otomobil, özellikle yabancı turistler ve nostalji meraklıları tarafından ilgiyle karşılanıyor. Çamcı, benzer kondisyon ve özelliklere sahip araçların fiyatlarının 4 milyon TL'den başladığını belirtiyor.

1961 MODEL CHEVROLET IMPALA'NIN TARİHİ

Amerikan otomotiv tarihinin simge modellerinden Chevrolet Impala, ilk kez 1958 yılında otomobil tutkunlarıyla buluştu. Chevrolet'nin resmî tarihçesine göre 1961 yılı, modelin yüksek performanslı Super Sport (SS) seçeneğinin tanıtıldığı dönem olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, Impala'nın Amerikan otomobil kültüründeki yerini güçlendiren önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 1961 Chevrolet modellerine ilişkin tarihsel incelemesine göre araçlar, 8 Ekim 1960 tarihinde kamuoyuna tanıtıldı. Chevrolet'nin 1961 model yılı üretimi 1 milyon 242 bin 530 adede ulaşırken otomobiller, önceki nesillere göre daha sade gövde çizgileriyle tasarlandı. Model ailesinde 135 beygir gücündeki altı silindirli motorun yanı sıra 170 beygir gücündeki V8 motor seçeneği de bulunuyordu.

1961 yılında başlayan tasarım dönemi, 1964 model yılına kadar devam etti. Chevrolet'nin tarihsel kayıtlarına göre Impala'nın yıllık satışları 1965 yılında 1 milyon adedi aşarak modeli ABD otomobil pazarının en çok satan araçlarından biri haline getirdi. Modelin üretimi ise 27 Şubat 2020 tarihinde sona erdi.

SAHİL YOLUNDA TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Koleksiyonundaki Chevrolet Impala'yı özenle koruduğunu belirten GBS Oto Galeri sahibi Samet Çamcı, klasik otomobil kullanmanın sıradan bir sürüş deneyiminden farklı olduğunu söyledi. Özellikle sahil yollarına çıktıklarında vatandaşların ve yabancı turistlerin aracı incelemek ve fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Çamcı, otomobilin özellikle geçmiş yıllarda benzer araçlara sahip olan kişilerde duygusal anılar uyandırdığını belirterek, "Belirli bir yaş grubunun üzerindeki vatandaşlarımız aracı gördüklerinde mutlaka durup fotoğraf çektiriyor. 'Babamın da zamanında böyle bir arabası vardı' diyerek gözleri dolan insanların yaşadığı o duygu seline sıklıkla şahitlik ediyoruz" dedi.

ALTININ KIYMETİNİ SARRAF BİLİR

Klasik otomobillerin yalnızca eski ulaşım araçları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çamcı, bu araçların üretildikleri dönemin mühendislik anlayışını ve estetik özelliklerini günümüze taşıdığını ifade etti.

Çamcı, "Eskiye rağbet olsa diye başlayan o geleneksel sözleri artık bir kenara bırakmak gerek. Çünkü altının kıymetini ancak sarraf bilir. Bu araçlar sadece birer ulaşım aracı değil, dönemin ruhunu, emeğini ve estetiğini taşıyan paha biçilmez birer değerdir" ifadelerini kullandı.

KLASİK OTOMOBİLİN FİYATI 4 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR

Klasik otomobil piyasasında araçların orijinalliği, mekanik durumu, restorasyon geçmişi ve korunma koşulları fiyat üzerinde belirleyici oluyor. Samet Çamcı, koleksiyonunda bulunan 1961 model Chevrolet Impala ile benzer kondisyon ve özelliklere sahip araçların piyasa değerinin 4 milyon TL'den başladığını söyledi.

Çamcı'nın verdiği 4 milyon TL'lik rakam, benzer araçlara ilişkin kendi piyasa değerlendirmesini yansıtıyor. Bu tutar, söz konusu otomobil için açıklanmış kesin bir satış fiyatı veya bağımsız ekspertiz değeri niteliği taşımıyor.

Koleksiyoncuların araçlarıyla güçlü duygusal bağlar kurduğunu belirten Çamcı, iyi korunmuş klasik otomobillerin sahipleri tarafından kolay kolay satışa çıkarılmadığını ifade etti. Çamcı'ya göre orijinal durumunu koruyan örneklerin sınırlı olması da bu araçların piyasadaki değerini etkiliyor.

65 YILLIK OTOMOBİL NASIL KORUNUYOR?

Klasik otomobillerin uzun yıllar kullanılabilmesi için düzenli bakım ve uygun saklama koşullarının önemine öne çıkan Çamcı, özellikle kapalı garajda muhafaza edilen araçların dış etkenlerden daha iyi korunabildiğini söyledi.

Çamcı, "Bakımını zamanında yaptırıp kapalı garajda doğru koşullarda koruduğunuz sürece bu araçlar adeta evladiyeliktir. Yeni nesil plastik ve elektronik ağırlıklı araçlarla kıyaslanamayacak kadar güçlü, sağlam ve karizmatik bir gövde yapısına sahip" dedi.

Türkiye'de klasik otomobillerin trafikte kullanılabilmesi için de geçerli araç muayenesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesine göre hususi otomobiller, ilk üç yaşın ardından iki yılda bir periyodik muayeneye tabi tutuluyor. Araçların klasik statüde değerlendirilmesi, tek başına bu yükümlülüğü ortadan kaldırmıyor.

TÜRKİYE'DE DE 1961 MODEL IMPALA SERGİLENİYOR

Samet Çamcı'nın koleksiyonundaki otomobille aynı model yılından bir Chevrolet Impala Convertible, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun otomobil koleksiyonunda da yer alıyor. Kurumun tarihsel tanıtımında, 1961 model Chevrolet'nin önceki yıllardaki gösterişli kuyruk tasarımından uzaklaşarak daha dengeli ve sade çizgilere kavuştuğu anlatılıyor.

GBS Oto Galeri'de korunan 1961 model Chevrolet Impala ise 65 yıllık geçmişine rağmen yollara çıkmaya devam ediyor. Çamcı, otomobilin maddi değerinden çok insanlarda uyandırdığı hatıraların kendisi için önemli olduğunu belirterek klasik araçları gelecek nesillere aktarmanın bir tutku olduğunu ifade ediyor.