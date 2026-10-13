UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta karşılaşmaları öncesinde futbol veri analiz şirketi Opta'nın Galatasaray ve Fenerbahçe için hazırladığı galibiyet tahminleri gündem oldu. Paylaşılan simülasyon sonuçlarına göre iki Türk temsilcisi de rakipleri karşısında favori gösterilmedi. Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki galibiyet ihtimali yüzde 13,4, Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki kazanma olasılığı ise yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇINDA FAVORİ BELLİ OLDU

Galatasaray, UEFA'nın 2026-2027 sezonu resmi fikstürüne göre 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde Opta'nın paylaşılan tahminlerinde İspanyol temsilcisi açık ara favori konumunda bulunuyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Barcelona maçı muhtemel 11'i de gündeme geldi.

Opta verilerine göre Barcelona'nın İstanbul'dan galibiyetle ayrılma ihtimali yüzde 68,9 olarak hesaplandı. Galatasaray'ın kazanma olasılığı yüzde 13,4'te kalırken karşılaşmanın beraberlikle tamamlanma ihtimali yüzde 17,7 olarak gösterildi.

İki takımın sezon başlangıcındaki performansı da öne çıkıyor. UEFA'nın resmi sonuçlarına göre Galatasaray, 9 Eylül 2026'da oynadığı ilk karşılaşmada Sporting CP'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise aynı tarihte Feyenoord'u 5-1 yenerek lig aşamasına üç puanla başladı. Böylece sarı-kırmızılılar ikinci haftaya puansız, Barcelona ise üç puanla giriyor.

FENERBAHÇE'NİN ASTON VILLA KARŞISINDAKİ ŞANSI YÜZDE 22,1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak karşılaşmada Opta'nın tahminleri ev sahibi ekibi favori gösteriyor.

Paylaşılan verilere göre Aston Villa'nın kazanma ihtimali yüzde 55,1, Fenerbahçe'nin galibiyet olasılığı ise yüzde 22,1 olarak hesaplandı. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanma ihtimali yüzde 22,8 olarak belirlendi.

UEFA'nın resmi kayıtlarına göre Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında 10 Eylül 2026'da Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise 8 Eylül'de Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İngiliz temsilcisi ikinci haftaya üç puanla, sarı-lacivertliler ise bir puanla başlayacak.

İKİ TÜRK TAKIMININ GALİBİYET İHTİMALİ ARASINDA 8,7 PUAN FARK VAR

Opta'nın paylaşılan tahminleri karşılaştırıldığında Fenerbahçe'nin galibiyet olasılığının Galatasaray'dan 8,7 yüzde puan daha yüksek olduğu görülüyor. Rakiplerin kazanma ihtimalleri arasındaki fark ise 13,8 puan. Barcelona için yüzde 68,9 olarak hesaplanan galibiyet olasılığı, Aston Villa'da yüzde 55,1 seviyesinde bulunuyor.

İki temsilcinin mağlup olmadan sahadan ayrılma ihtimalleri de farklılık gösteriyor. Galatasaray'ın galibiyet ve beraberlik olasılıklarının toplamı yüzde 31,1 olurken Fenerbahçe'de bu oran yüzde 44,9'a ulaşıyor. Bu hesaplama, açıklanan maç sonucu olasılıklarının toplamına dayanıyor.

Opta'nın istatistiksel tahminleri kesin maç sonuçlarını değil, karşılaşmalar öncesindeki olasılık dağılımını ortaya koyuyor. Dolayısıyla iki Türk temsilcisinin de sahadan puan veya puanlarla ayrılması matematiksel olarak mümkün görünüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONRAKİ RAKİPLER BELLİ

UEFA'nın 2026-2027 sezonu resmi takvimine göre lig aşaması 36 takımla oynanıyor ve her ekip sekiz karşılaşmaya çıkıyor. İlk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler eleme turu play-off müsabakalarına katılacak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise Avrupa mücadelesine veda edecek.

Galatasaray, Barcelona karşılaşmasının ardından 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'da Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanından sonra 20 Ekim Salı günü Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak.

UEFA'nın açıkladığı takvime göre lig aşaması 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.