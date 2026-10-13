Borsa İstanbul çatısı altında işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un finansal tabloları netleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimlere göre, 1 Haziran ile 31 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan dönemde üç kulüp kar elde ederken, bir kulüp ciddi oranda zarar bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN GÜÇLÜ BİLANÇO

Fenerbahçe Futbol A.Ş., söz konusu üç aylık dönemde 1,43 milyar TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı periyodunda 206,6 milyon TL kar eden sarı-lacivertli kulüp, böylece karını yaklaşık 6,9 katına çıkarmış oldu. Şirketin yıllık hasılatı yüzde 33,4 artışla 4,55 milyar TL seviyesine ulaşırken, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı 7,41 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Şirketin toplam varlıkları 31 Ağustos itibarıyla 39,88 milyar TL'ye ulaştı. Geçen sezonki 222,5 milyon TL'lik esas faaliyet zararı ise bu yıl 907,5 milyon TL esas faaliyet karına dönüştü.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY'DA TABLO NASIL?

Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş., geçtiğimiz yılki 879,2 milyon TL'lik zararın ardından bu dönemi 871,3 milyon TL konsolide net kar ile kapattı. Kulübün hasılatı 1,61 milyar TL'ye yükselmesine rağmen, satış maliyetlerindeki artış nedeniyle 1,45 milyar TL esas faaliyet zararı oluştu. Şirketin kara geçmesinde 1,7 milyar TL'lik yatırım faaliyetleri geliri belirleyici rol oynadı. Bordo-mavili ekibin toplam varlıkları ise 27,83 milyar TL olarak açıklandı.

Galatasaray Sportif A.Ş. ise hasılatının 5,6 milyar TL'den 5,19 milyar TL'ye gerilemesine karşın 116,1 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün esas faaliyet zararı 864,1 milyon TL olurken, 538,8 milyon TL seviyesindeki net parasal pozisyon kazancı bilançoya pozitif yansıdı. Galatasaray'ın toplam varlıkları 52,78 milyar TL'ye ulaşırken, işletme faaliyetlerinden 1,7 milyar TL nakit çıkışı yaşandı.

BEŞİKTAŞ'IN ZARARI BÜYÜDÜ

Dönemi ekside kapatan tek kulüp olan Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş., 1,03 milyar TL konsolide net zarar bildirdi. Siyah-beyazlıların geçen yılın aynı dönemindeki zararı 63,2 milyon TL düzeyindeydi. Şirketin 2,88 milyar TL'lik hasılatına karşılık satış maliyetleri 3,17 milyar TL'ye ulaşınca 1,23 milyar TL esas faaliyet zararı ortaya çıktı. Şirketin toplam varlıkları 32,11 milyar TL, özkaynakları ise 4,16 milyar TL olarak raporlandı.

BİLANÇOLARDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ DETAY

Açıklanan resmi rakamlara göre, kulüplerin finansal tablolarında esas faaliyet karları ile net karlar arasındaki uyumsuzluk göze çarpıyor. Trabzonspor ve Galatasaray net kar açıklamasına rağmen kendi ana faaliyet alanlarında zarar ederken, bu kulüplerin bilançolarını yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve net parasal pozisyon kazançları ayakta tuttu. Yalnızca Fenerbahçe'nin ana faaliyetlerinden 907,5 milyon TL kar elde etmesi finansal raporlardaki en belirgin ayrışma oldu.