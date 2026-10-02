Döviz piyasalarında küresel gelişmeler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki fiyatlamalar yakından izlenirken dolar/TL 2 Ekim 2026 sabahında 49 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Saat 07.26 itibarıyla doların alış fiyatı 49,1322 TL, satış fiyatı ise 49,1473 TL olarak kaydedildi. Euroda aynı saatlerde alış 55,2681 TL, satış 55,4177 TL seviyesinde gerçekleşti.

DOLAR/TL 49 LİRA SEVİYESİNDE

Günün ilerleyen saatlerinde piyasa verileri de dolar/TL'nin 49 lira üzerindeki seyrini teyit etti. Uluslararası piyasa verilerinde USD/TL saat 08.01 dolaylarında 49,14 seviyesinde işlem görürken, kurun önceki gün de 49 lira çevresinde hareket ettiği görüldü. Döviz piyasasında fiyatlar gün boyunca değişebildiğinden yatırımcıların ve dövizle işlem yapan işletmelerin anlık alış-satış fiyatlarını takip etmesi önem taşıyor.

DÖVİZ KURLARI NEDEN GÜN İÇİNDE DEĞİŞİYOR?

Döviz fiyatlarının yönünde yalnızca Türkiye'deki gelişmeler değil, uluslararası piyasalardaki dolar talebi, merkez bankalarının para politikaları, faiz beklentileri, küresel risk iştahı ve sermaye hareketleri de etkili oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'de dalgalı döviz kuru rejimi uygulandığını ve belirlenmiş bir döviz kuru hedefi bulunmadığını belirtiyor. Bu sistemde döviz fiyatları esas olarak piyasadaki arz ve talep koşulları doğrultusunda şekilleniyor.

MERKEZ BANKASI KURU NASIL BELİRLİYOR?

TCMB'nin ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz kurları ile piyasada anlık olarak görülen fiyatlar aynı kavramı ifade etmiyor. Merkez Bankası, gösterge kurlarını her iş günü bankalararası döviz piyasasındaki fiyatları esas alarak hesaplıyor. Dolar/TL için saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başında alınan toplam altı ortalama üzerinden bir orta değer oluşturuluyor; bu değere iskonto ve prim uygulanarak döviz alış ve satış kurları belirleniyor.

Euro dahil diğer para birimlerinde ise uluslararası piyasalardaki çapraz kurlar da hesaplamaya dahil ediliyor. TCMB'nin gösterge niteliğindeki döviz ve efektif alış-satış kurları iş günlerinde saat 15.30'da belirleniyor. Bu nedenle sabah saatlerinde bankalarda, döviz bürolarında veya piyasa veri ekranlarında görülen rakamlarla günün ilerleyen bölümünde açıklanan TCMB gösterge kuru arasında farklılık oluşabiliyor.

ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NEDEN FARKLI?

Döviz işlemlerinde vatandaşların karşısına iki ayrı fiyat çıkıyor. Alış fiyatı, ilgili kurumun dövizi hangi seviyeden satın aldığını; satış fiyatı ise müşteriye hangi seviyeden sattığını gösteriyor. İki fiyat arasındaki fark piyasalarda “makas” olarak adlandırılıyor. Bu fark banka, döviz bürosu, işlem saati, piyasa likiditesi ve oynaklığa göre değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca ekranda görülen tek bir kur değerine bakmak yerine işlem yapılacak kurumun güncel alış ve satış fiyatlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

KUR HAREKETLERİ EKONOMİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Döviz kurlarındaki değişimler ithalat maliyetlerinden enerji ve ham madde giderlerine, şirketlerin yabancı para yükümlülüklerinden turizm gelirlerinin Türk lirası karşılığına kadar ekonominin birçok alanında etkili olabiliyor. Antalya ve Alanya gibi yabancı ziyaretçi ağırlayan turizm merkezlerinde euro ve doların Türk lirası karşısındaki seyri; konaklama, turizm işletmeleri ve yabancı para üzerinden gelir elde eden sektörler açısından ayrıca yakından takip ediliyor.

GÜN İÇİNDE YENİ FİYATLAR OLUŞABİLİR

Döviz piyasasının günün büyük bölümünde küresel piyasalarla birlikte hareket etmesi nedeniyle sabah saatlerinde kaydedilen seviyeler gün sonu fiyatı anlamına gelmiyor. Uluslararası piyasalardan gelecek ekonomik veriler, merkez bankalarına ilişkin beklentiler ve döviz arz-talep dengesi fiyatlarda gün içinde değişime yol açabiliyor. Bu nedenle döviz alım veya satımı yapacakların işlem öncesinde güncel kotasyonları kontrol etmesi, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde alış-satış farkını da dikkate alması önem taşıyor.