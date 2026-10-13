Adana'nın Seyhan ilçesinde 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin perde arkasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin kaçış güzergâhı ortaya çıkarıldı.

KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Olay, 4 Ekim'de Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Zahir Cız (66), iş yerinde H.A. (29) ile oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İş yerine gelen saldırgan, tabancayla yaklaşık 8 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Cız başından, H.A. ise karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Zahir Cız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİNAYETİN ARKASINDA SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin 22 yaşındaki Osman A. olduğu belirlendi.

Soruşturmada, cinayetin kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen suç örgütüyle yaşanan husumetten kaynaklandığı değerlendirildi.

Yaklaşık iki yıl önce örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilen Fırat Çelik'in, Zahir Cız'ı görüntülü arayarak tehdit ettiği öne sürüldü.

CİNAYET TALİMATININ YURT DIŞINDAN VERİLDİĞİ İDDİASI

Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu belirtilen Osman A.'nın, cinayet talimatını yurt dışındaki örgüt bağlantılarından aldığı iddia edildi.

Şüpheliye, saldırının ardından yurt dışına kaçırılacağı yönünde söz verildiği de soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında yer aldı.

2 BİN KİLOMETRELİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini sürmek için yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergâhtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmalarda Osman A.'nın saldırıdan sonra motosikletle İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gittiği, ardından taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki portakal bahçesine geçerek saklandığı belirlendi.

Şüphelinin daha sonra Küçükdikili ve Demetevler mahallelerindeki farklı evlerde kaldığı, son olarak şehirlerarası otobüsle Aydın'a gittiği tespit edildi.

JET SKİ İLE YUNANİSTAN'A KAÇMAYI PLANLAMIŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Osman A.'nın Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştığı belirlendi.

Şüphelinin buradan jet ski kullanarak Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na kaçmayı planladığı ortaya çıktı.

Ancak kaçış planı gerçekleşmeden harekete geçen ekipler, Osman A.'yı saklandığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

KAÇMASINA YARDIM EDEN 9 KİŞİ DE YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten ekipler, Osman A.'nın saklanmasına ve şehir değiştirmesine yardım ettiği öne sürülen 9 kişinin kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonlarda Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Alican Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ve Gürhan Ö. (28) yakalandı.

Cinayet şüphelisi Osman A. ile birlikte toplam 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Olayın suç örgütü bağlantıları ve cinayet talimatına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.