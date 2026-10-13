TÜBİTAK, doğanın korunması ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesine yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla yeni bir uluslararası proje çağrısı başlattı. Ufuk Avrupa Programı kapsamında faaliyet gösteren Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) tarafından hazırlanan 2026 yılı "Yeni Ekosistemler: Biyoçeşitlilik, Sosyo-Ekolojik Sonuçlar ve Gelecekteki Seyirler-BiodivFuture" çağrısı başvurulara açıldı.

Toplam 40 ülkeden 81 ortağın yer aldığı programla, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması, doğal yaşam alanlarının korunması ve ekosistemlerin geleceğine yönelik bilimsel çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

ARAŞTIRMALAR ÜÇ ANA BAŞLIKTA YÜRÜTÜLECEK

Program kapsamında desteklenecek projeler üç temel araştırma alanına odaklanacak.

Yeni Ekosistemlerin İşleyişi: Ekosistemlerin çevresel, ekonomik ve toplumsal değişimlerle ilişkisi incelenecek. Türlerin yok olma riski, genetik çeşitlilik ve iklim değişikliğine uyum kapasitesi araştırılacak.

Yeni Ekosistemlere Giden Yollar: Doğal yaşam alanlarında meydana gelen değişimlerin nedenleri değerlendirilecek. Bilimsel veriler ve modeller kullanılarak geleceğe yönelik senaryolar oluşturulacak.

Yeni Ekosistemler Bağlamında Biyoçeşitlilik Faydaları: Doğal kaynakların korunması, ekosistem yönetiminin ekonomik ve toplumsal etkileri ile çevresel faydaların adil paylaşımı ele alınacak.

EN AZ ÜÇ ÜLKEDEN ORTAKLIK ŞARTI

Uluslararası projelerin en az üç farklı ülkeden uygun kuruluşun katılımıyla hazırlanması gerekiyor. Ayrıca projelerin en az üç farklı fon sağlayıcı kuruluştan destek talep etmesi şartı aranıyor.

Ortaklar arasında en az iki farklı Avrupa Birliği üyesi veya Ufuk Avrupa'ya asosiye ülkeden kuruluş bulunması da gerekiyor.

Türkiye'den üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları, kamu kurumları ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri programa başvurabilecek.

PROJE BAŞINA 175 BİN EURO DESTEK

Program kapsamında projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. TÜBİTAK tarafından sağlanabilecek toplam destek, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç, proje başına 175 bin euroyu aşamayacak.

Yürütücü kuruluş başına destek üst sınırı, kamu kurumları ve üniversiteler için 100 bin euro, özel sektör kuruluşları için ise 175 bin euro olarak belirlendi.

Destek oranları ise kuruluş türüne göre değişecek. Üniversiteler ve kamu kuruluşları kabul edilen bütçelerinin yüzde 100'ü, KOBİ'ler yüzde 75'i, büyük ölçekli özel şirketler ise yüzde 60'ı oranında destek alabilecek.

BAŞVURULAR KASIM AYINDA SONA ERECEK

İki aşamalı başvuru sürecinin ilk bölümünde uluslararası proje önerileri için son tarih 10 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Türkiye'deki ortakların TÜBİTAK'a yapacağı ulusal başvurular 16 Kasım 2026'da sona erecek. Elektronik imza işlemlerinin ise 19 Kasım'a kadar tamamlanması gerekecek.

İkinci aşamaya davet edilen projeler için uluslararası son başvuru tarihi 16 Nisan 2027 olacak.

Destek almaya hak kazanan projelerin Eylül 2027'de duyurulması, çalışmaların ise 1 Aralık 2027 ile 1 Nisan 2028 tarihleri arasında başlaması planlanıyor.

AMAÇ DOĞAL YAŞAMI KORUMAK

Programla karasal alanlar, tatlı su kaynakları, denizler ve kıyı ekosistemlerinde yaşanan değişimlerin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor.

Araştırmalardan elde edilecek bilimsel verilerin, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik politikalara katkı sağlaması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini desteklemesi bekleniyor.