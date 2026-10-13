UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, ikinci hafta karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim'a konuk olmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki mücadelesini yönetecek hakemler belli oldu.
BEŞİKTAŞ-HOFFENHEIM MAÇINI LAWRENCE VISSER YÖNETECEK
15 Ekim Perşembe günü Almanya'daki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacağı belirtilen karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kevin Van Damme olurken, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Bram Van Driessche yürütecek.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA GALİBİYET ARAYACAK
Siyah-beyazlı ekip, Alman temsilcisi karşısında başarılı bir sonuç alarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna avantajlı şekilde devam etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında sergileyeceği performans, Avrupa kupalarındaki hedefleri açısından önem taşıyor.