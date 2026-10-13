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Siyah-beyazlı ekip, Alman temsilcisi karşısında başarılı bir sonuç alarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna avantajlı şekilde devam etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kevin Van Damme olurken, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Bram Van Driessche yürütecek.

Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers üstlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, ikinci hafta karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim'a konuk olmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki mücadelesini yönetecek hakemler belli oldu.

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