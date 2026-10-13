Denizlerde yaşanan palamut bolluğu, tüketiciyi sevindirirken balıkçıların gelirini düşürdü. Fiyatlardaki sert düşüşün önüne geçmek isteyen İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, palamut avcılığına geçici bir süre ara verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Son yılların en bereketli palamut sezonu yaşanırken, piyasaya sürülen balık miktarındaki artış fiyatları hızla aşağı çekti. Birliğin açıklamasına göre, kazanç kaybı yaşayan balıkçılar zararlarını kapatmak amacıyla daha fazla denize açılıyor. Ancak bu durum pazardaki arzı daha da artırarak fiyatların dibe vurmasına ve ekonomik kaybın büyümesine yol açıyor.

AV YASAĞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Kısır döngünün kırılması ve balıkçıların emeklerinin karşılığını alabilmesi için acil bir önlem planı duyuruldu. Birlik yönetimi, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar ağların toplanmasını ve palamut avına ara verilmesini talep etti. Yapılan açıklamada, asıl hedefin avcılığı tamamen bitirmek değil, denizlerdeki bu bereketin sektörel bir krize dönüşmesini engellemek olduğu bildirildi.

BOLLUK NEDEN ZARARA YOL AÇIYOR?

Ekonomik temel kurallardan olan arz-talep dengesi, balıkçılık sektöründe de doğrudan etkisini gösteriyor. Piyasaya giren ürün miktarının tüketim hızını aşması, birim fiyatların maliyet bandının altına düşmesine neden oluyor. Tüketiciler bu süreçte ucuz balığa ulaşma imkanı bulsa da, üretici tarafında artan operasyonel giderler karşılanamıyor. Sektör temsilcileri, uygulanacak kısa süreli molanın piyasadaki fiyat dengesini yeniden kurmasını bekliyor.