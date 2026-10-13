Alanya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı oto yıkamacıdaki silahlı olayın görüntüleri ortaya çıktı. 10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Fığla Mahallesi’nde yaşanan ve ilçede büyük yankı uyandıran olayın ardından ortaya çıkan görüntüler, silahlı kavganın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ALANYA’YI SARSAN SİLAHLI OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesinde meydana gelen silahlı olayın görüntüleri gün yüzüne çıktı.

OTO YIKAMACIDA NELER YAŞANDI?

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto yıkama işletmesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve Halil T. vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üç yaralı ambulanslarla Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Adem Tüysüzoğlu da 11 Ekim Pazar günü sabaha karşı yaşamını yitirdi. Böylece silahlı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Olayda yaralanan Halil T.'nin ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve 11 Ekim itibarıyla hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SİLAHLI KAVGAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Alanya'da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Ü.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ü.A., 11 Ekim Pazar günü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.