Elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte paylaşımlı skuter işletmeciliğine yönelik denetimler ve yaptırımlar yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte işletmecilerin izin, yetki belgesi ve hizmet yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak para cezaları artırıldı.

İZİNSİZ SKUTER İŞLETMECİLİĞİNE 86 BİN 900 TL CEZA

Yönetmeliğe göre, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel kuralları ihlal eden işletmelere 8 bin 687 lira idari para cezası uygulanacak.

Yetki belgesi olmadan, gerekli izinleri almadan veya yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyet gösteren işletmecilere ise 86 bin 900 lira para cezası kesilecek.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA VE 6 AY FAALİYET DURDURMA

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, işletmecilerin izin verilen skuter sayısını aşmaları durumunda uygulanacak yaptırımlar oldu.

Buna göre, faaliyet gösterdikleri ilde kendilerine tanınan toplam elektrikli skuter izin sayısını aşan işletmelere ilk ihlalde 8 bin 687 lira, ikinci ihlalde 86 bin 900 lira idari para cezası verilecek.

Aynı ihlalin üçüncü kez gerçekleştirilmesi durumunda ise 170 bin lira para cezası uygulanacak ve işletmenin faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulacak.

ÇAĞRI MERKEZİ KURMAYAN İŞLETMELERE CEZA

Düzenleme kapsamında işletmecilerin müşteri hizmetlerine yönelik sorumlulukları da yaptırımlarla desteklendi.

Çağrı merkezi kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen elektrikli skuter işletmecilerine 43 bin 447 lira idari para cezası uygulanacak.

DENETİMLERDE BELGE SUNMAYANA 50 BİN TL CEZA

Denetim süreçlerine ilişkin yükümlülükler de yeni düzenlemede yer aldı. Yetkili kurumların inceleme ve denetim sırasında talep ettiği bilgi veya belgeleri sunmayan işletmecilere 50 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ayrıca bir işletmenin aynı anda birden fazla kuralı ihlal etmesi durumunda, her bir ihlal için ayrı idari para cezası uygulanacak.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, paylaşımlı elektrikli skuter hizmetlerinde işletmecilerin yasal yükümlülüklere uyumunun artırılması ve denetimlerin daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni yaptırımlar doğrudan elektrikli skuter işletmecisi firmaları kapsarken, özellikle izinsiz faaliyet gösteren ve belirlenen skuter sayısı sınırlarını aşan işletmeler için daha ağır cezalar öngörülüyor.