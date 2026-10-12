ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte üye iradesi net bir şekilde tecelli etti. Mustafa Tuna ve ekibi, 24 komitenin 14’ünü kazanarak meclis çoğunluğunu ve üstünlüğü kesin bir zaferle elde etti. Eray Erdem’in ekibi ise 10 komitede kaldı. Seçim sandığında Mustafa Tuna’nın elde ettiği açık zafere rağmen, Erdem tarafının 14 komitenin tamamına birden itiraz etmesi Alanya iş dünyasında büyük tepki çekti.

SANDIKTA KAYBEDİLEN ÜSTÜNLÜK İTİRAZLARLA MI ARANIYOR

ALTSO üyelerinin özgür iradesi ve net tercihiyle ortaya çıkan 14–10’luk üstünlük tablosunun ardından yapılan bu hamle, Alanya kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtı. Sandıkta kaybeden Erdem ekibinin tam olarak hangi komitede, nasıl bir somut gerekçeyle sonuca itiraz ettiği kamuoyunda büyük merak konusu oldu.

Hukuki olarak seçim sonuçlarına itiraz etmek bir haktır; fakat bu hakkın kullanılması, sandıktan çıkan net meclis üstünlüğünü ve üyelerin Tuna'ya olan güçlü desteğini tek başına tartışmalı hâle getiremez. İtirazların hukuki ağırlığını sadece sayısı değil, ortaya konulabilen somut ve geçerli gerekçeler belirler. Bu noktada Eray Erdem’in Alanya kamuoyuna yanıtlaması gereken soru son derece açık: Amaç, gerçekten somut usulsüzlüklerin incelenmesini sağlamak mı, yoksa sandıkta kaybedilen üstünlüğü itiraz süreçleriyle zamana yayarak seçmenin oy iradesine saygı duymamak mı?

ALTSO ÜYELERİ BELİRSİZLİK DEĞİL, HİZMET BEKLİYOR

Mustafa Tuna’nın ekibi komite çoğunluğunu ve oda yönetimini net bir şekilde elde etmişken, Alanya iş dünyasının önceliği seçim tartışmalarının gereksiz yere uzatılması değil, kentin ve iş dünyasının sorunlarına hızla çözüm üretilmesidir. İtirazlar yetkili mercilerce değerlendirilecektir; ancak sürecin şeffaf yürütülmesi, sandık iradesine ve ALTSO üyelerinin açık tercihine saygı gösterilmesi tüm tarafların kaçınamayacağı bir sorumluluktur.

DİM'DEN SERT TEPKİ: AKIL TUTULMASI

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

'Dört yıl önce 1 oyla seçim kazanan zatı muhterem 9 oyla kaybettiği seçime itiraz etmiş. Akıl tutulması mı hazımsızlık mı? Bilemedim' dedi.