Üniversite öğrencilerine hem iş deneyimi kazandırmayı hem de ekonomik destek sağlamayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

150 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE KONTENJAN

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerine yönelik yeni dönem müjdesini duyurduğunu belirtti.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını açıklayan Işıkhan, gençlerin eğitim hayatlarını aksatmadan çalışma deneyimi kazanabileceklerini ifade etti.

Program sayesinde öğrencilerin kendi üniversite kampüslerinde çalışarak iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor.

GÜNLÜK 1.375 TL, AYLIK 19 BİN 250 TL DESTEK

Program kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak.

Ay içerisinde 14 gün programa katılan bir üniversite öğrencisi, toplam 19 bin 250 TL gelir desteği elde edebilecek.

Böylece öğrencilerin hem eğitimlerini sürdürmeleri hem de çalışma hayatına yönelik deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÜNİVERSİTELİLERE ÇAĞRI

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerinde çalışma fırsatı bulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz."

Gençlerin programa katılarak gelir desteğinden yararlanabileceklerini vurgulayan Işıkhan, başvuru takvimine ilişkin bilgilerin üniversitelerden öğrenilebileceğini söyledi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru koşulları ve programın ayrıntılarına guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Başvuru tarihleri ve kontenjanlara ilişkin duyurular ise ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.