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Yıldız golcünün sağlık durumuna ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, maç kadrosunda yer alıp almayacağının yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Lukaku'nun son antrenmana katılmaması, Aston Villa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

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Belçikalı futbolcunun Aston Villa maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte sahaya çıkmadığı, çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürdüğü belirtildi.

A Spor'un haberine göre Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon programına alındı.

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