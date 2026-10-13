Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacağı belirtilen Aston Villa karşılaşması öncesinde sakatlık gelişmesi yaşandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekibin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun sağlık durumu, teknik heyetin gündemine geldi.
LUKAKU SON ANTRENMANDA YER ALMADI
A Spor'un haberine göre Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon programına alındı.
Belçikalı futbolcunun Aston Villa maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte sahaya çıkmadığı, çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürdüğü belirtildi.
ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Lukaku'nun son antrenmana katılmaması, Aston Villa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.
Yıldız golcünün sağlık durumuna ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, maç kadrosunda yer alıp almayacağının yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.