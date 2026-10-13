Türkiye genelinde depreme dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

BAKAN KURUM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, kentsel dönüşümün ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim."

TÜRKİYE GENELİNDE 383 BİN YAPININ DÖNÜŞÜMÜ SÜRÜYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 2012 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 2 milyon 761 bin yapı dönüşüm sürecine dahil edildi.

Bu yapılardan 2 milyon 378 bininin dönüşümü tamamlanırken, 383 bin yapıda ise çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL'DA 1 MİLYONDAN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı İstanbul'da da önemli ilerleme kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, kent genelinde 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlanırken, 291 bin bağımsız bölümde çalışmalar sürüyor.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA 544 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA

İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında da çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık verilerine göre, kampanya kapsamında bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Bu bölümlerden 117 bin 914'ünün dönüşümü tamamlandı.

DEPREME KARŞI GÜVENLİ YAPILAŞMA HEDEFLENİYOR

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla özellikle deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesi ve vatandaşların daha güvenli konutlarda yaşamalarının sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlık, Türkiye genelinde devam eden dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve riskli yapıların yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.