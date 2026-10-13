Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde önceden vize başvurusunda bulunmadan gidebileceği ülkelerin listesini güncellediğini duyurdu. 1 Kasım tarihi işaret edilerek paylaşılan yeni tabloya göre, toplam 73 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor.

Vize muafiyeti sunan ülkeler, yurt dışı planı yapan vatandaşlar için bürokratik engelleri ortadan kaldırıyor. Bakanlık açıklamasına göre, listedeki destinasyonlara seyahat edecek kişilerin belirtilen süre sınırlarına uyması gerekiyor.

GÜNCEL LİSTEDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Yayımlanan 73 ülkelik listede farklı kıtalardan seçenekler yer alıyor. Güncel verilere göre Angola'ya 30 gün süreyle vizesiz giriş imkanı tanınıyor. Antigua-Barbuda ve Arjantin seyahatlerinde ise vatandaşlar 90 gün süreyle vizeden muaf tutuluyor.

SEYAHAT ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vize muafiyetinden yararlanarak sınır kapılarına giden yolcuların, pasaport geçerlilik sürelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor. Birçok ülke giriş esnasında pasaportun en az altı ay daha geçerli olmasını, dönüş biletinin ve konaklama rezervasyonunun ibraz edilmesini talep edebiliyor.