Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, dünya genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sunulan ücretsiz toplu taşıma hakkı, artan maliyetler ve yaşlanan nüfus gerekçesiyle yeniden düzenleniyor. Güney Kore'nin Daegu Büyükşehir Belediyesi, bu alanda radikal bir adım atarak ücretsiz biniş yaşını kademeli olarak 70'e yükseltme kararı aldı.

GÜNEY KORE'DE HEDEF 2028

Daegu'da hayata geçirilen yeni sisteme göre, metroda 65 olan ücretsiz seyahat sınırı her yıl bir yaş artırılarak 2028'de 70'e çıkarılacak. Daha önce ücretsiz olmayan otobüsler için ise sınır 74 yaştan başlatılıp her yıl bir yaş düşürülerek yine 70 yaşta eşitlenecek. Yetkililer, 1980'lerin demografik yapısına göre kurgulanan mevcut sistemin, ulaşım şirketlerine her yıl milyonlarca dolar zarar ettirdiğini ve artık sürdürülemez olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'DE DURUM NE YÖNDE İLERLİYOR?

Dünyadaki bu gelişmeler, Türkiye'deki 65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşım hakkı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Akaryakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki artış, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) esnafı ile yerel yönetimler arasında zaman zaman krizlere yol açıyor.

Özel taşımacılar ücretsiz binişlere kota getirilmesini veya devlet desteğinin artırılmasını talep ediyor. İlgili bakanlıklar ve belediyeler ise esnafa yönelik gelir desteği ödemelerini artırarak, vatandaşların yasal hakkından kesintisiz faydalanmasını sağlamaya çalışıyor. Avrupa ve Asya'daki yaş yükseltme modellerinin aksine, Türkiye'de şu an için uygulamanın mevcut haliyle korunmasına yönelik destek adımları öne çıkıyor.