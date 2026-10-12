Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 122 numaralı çekilişinde kazanan numaralar 2, 16, 18, 38, 75 ve 79 oldu. Çekilişin Joker numarası 46, SüperStar numarası ise 67 olarak açıklandı. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmî çekiliş sonuçları sayfasında yayımlandı.

12 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online (Sisal Şans) tarafından açıklanan 12 Ekim 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları şöyle:

Çekiliş numarası: 122

Çekiliş tarihi: 12 Ekim 2026 Pazartesi

Çekiliş saati: 21.30

Kazanan numaralar: 2 - 16 - 18 - 38 - 75 - 79

Joker: 46

SüperStar: 67

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

12 Ekim 2026 tarihli çekilişe katılan vatandaşlar, biletlerindeki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırabiliyor. Resmî sonuçlara ve bilet sorgulama işlemlerine Milli Piyango Online üzerinden ulaşılabiliyor.

Oyuncular, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesindeki çekiliş sonuçları bölümünden 12 Ekim 2026 tarihini ve 122 numaralı çekilişi seçerek açıklanan numaraları kontrol edebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesi işaretleniyor. Çekilişte belirlenen 6 ana numara, oyuncuların seçtiği sayılarla karşılaştırılıyor. Joker ve SüperStar sonuçları da ana numaralardan ayrı olarak açıklanıyor.

12 Ekim çekilişinde ana numaralar arasında en küçük sayı 2, en büyük sayı ise 79 oldu. Açıklanan altı numaranın üçü tek, üçü çift sayılardan oluştu. Kazanan ana numaraların toplamı 228 olarak hesaplandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve Joker ile SüperStar sonuçları Milli Piyango Online'ın resmî sonuçlar sayfasından öğrenilebilecek.

12 Ekim 2026 tarihli çekilişin ikramiye dağılımı, kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları hakkında bilgi almak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ekranındaki ilgili çekiliş kayıtlarını inceleyebilir.