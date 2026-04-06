Türkiye’nin yakın siyasi tarihine damga vuran araştırmacı-yazar Yalçın Küçük, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Akademi, siyaset ve medya alanındaki etkisi uzun yıllar konuşulacak.

Türk araştırmacı-yazar Yalçın Küçük’ün hayatını kaybetmesi, Türkiye’de siyaset ve düşünce dünyasında geniş yankı uyandırdı. 87 yaşında yaşamını yitiren Küçük, özellikle yazdığı kitaplar, sert çıkışları ve tartışmalı tezleriyle tanınıyordu.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Küçük’ün ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem oldu. Net… ama bir yandan da alışılmış bir sessizlik vardı.

AKADEMİDEN SİYASETE UZANAN BİR HAYAT

1938 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğan Yalçın Küçük, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuydu. Gençlik yıllarında Türkiye’deki sol hareketlerin içinde aktif rol aldı.

1960’lı yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapan Küçük, daha sonra akademiye yöneldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyeliği yaptı.

Ancak Türkiye’de yaşanan askeri müdahaleler sonrası görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu süreç onun hem akademik hem de siyasi çizgisini daha da sertleştirdi.

YAZILARI VE TEZLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Yalçın Küçük, özellikle “Türkiye Üzerine Tezler” ve “Aydın Üzerine Tezler” gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaştı. Ekonomi, siyaset ve tarih üzerine yaptığı analizler, hem destek gördü hem de yoğun eleştiri aldı.

Özellikle Kürt meselesi, Sovyetler Birliği ve Türkiye’deki siyasi yapı üzerine geliştirdiği fikirler, uzun yıllar tartışma konusu oldu.

Birçok kişi için “sert”, bazıları için “fazla ileri”… ama kesin olan bir şey vardı; söyledikleri kolay unutulmuyordu.

TARTIŞMALAR VE DAVALARLA ANILDI

Küçük, kariyeri boyunca sık sık davalarla ve siyasi tartışmalarla gündeme geldi. PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeler ve röportajlar uzun süre kamuoyunda konuşuldu.

Ayrıca Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve yargılandı. Bu süreç, onun kamuoyundaki imajını daha da keskin bir çizgiye taşıdı.

Bir dönem yurtdışında yaşamak zorunda kaldı. Sonrasında Türkiye’ye dönerek yazılarını sürdürdü.

SON YILLARINDA DA YAZMAYA DEVAM ETTİ

Son yıllarda daha çok köşe yazıları ve analizleriyle gündeme gelen Yalçın Küçük, özellikle Odatv’de yayımlanan yazılarıyla dikkat çekiyordu.

Televizyon programları ve söyleşilerde de zaman zaman görüşlerini paylaşmayı sürdürdü.

TÜRKİYE’DE BİR DÖNEMİN TANIKLARINDANDI

Yalçın Küçük’ün hayatını kaybetmesi, Türkiye’de özellikle sol düşünce geleneği açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Akademi, siyaset ve medya arasında geçen uzun kariyeri boyunca hem etkileyen hem de tartışılan bir isim olarak hafızalarda yer aldı.

Onu sevenler de vardı, sert şekilde eleştirenler de…

Türkiye yakın siyasi tarihine tanıklık eden isimlerden biri daha hayatını kaybetti.