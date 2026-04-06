İstanbul’da MHP teşkilatında dikkat çeken değişim. İl ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi, yeni İl Başkanı olarak Volkan Yılmaz göreve getirildi.

İSTANBUL TEŞKİLATINDA YENİ DÖNEM

Milliyetçi Hareket Partisi’nde İstanbul teşkilatını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Bu kararın hemen ardından MHP İstanbul İl Başkanlığına Volkan Yılmaz atandı. Atama, parti içinde yeni bir yapılanma sürecinin başlayacağı şeklinde yorumlandı.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR, NERELİ?

Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972’de İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Kamiloba Mahallesi’nde doğdu. Eğitim hayatına Büyükçekmece’de başladı, ardından Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. İş dünyasında da aktif olan Yılmaz, Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Aynı zamanda Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi’nde görev yaptı.

SPOR VE SİVİL HAYAT GEÇMİŞİ

Gençlik yıllarında futbol oynayan Yılmaz, bir dönem Silivrispor forması giydi. Spor yöneticiliği alanında da görev alan Yılmaz, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Eğitim ve düşünce kuruluşlarıyla da ilişkisini sürdüren Yılmaz, Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nde görev aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Volkan Yılmaz’ın siyasi kariyeri Milliyetçi Hareket Partisi’nde başladı. - Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyesi - İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi - İl Başkan Yardımcısı - 2012-2019 yılları arasında MYK Üyesi 25. ve 27. dönem genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge’den milletvekili adayı olan Yılmaz, 2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanı seçildi ve bu görevi 5 yıl sürdürdü. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası.