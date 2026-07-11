Yunanistan basketbol liginde mücadele eden milli basketbolcu Cedi Osman, mevcut takımı Panathinaikos'tan ayrılarak PAOK'a transfer olma aşamasına geldi. BasketNews'in aktardığı habere göre, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna sunulan 3 yıllık sözleşme teklifinin taraflarca kısa süre içinde resmileştirilmesi bekleniyor.

PANATHİNAİKOS PERFORMANSI VE AYRILIK SÜRECİ

Geride kalan sezonda Panathinaikos rotasyonunun önemli bir parçası olan Osman, çıktığı 39 EuroLeague karşılaşmasında ortalama 27 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 12,9 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,2 asist istatistikleri yakalayan oyuncu, 2025 yılında kulübüyle olan sözleşmesini Haziran 2027 tarihine kadar uzatmıştı. Ancak Atina temsilcisindeki kariyeri planlanandan daha erken bir noktada son buldu.

TRANSFERİN MALİ BOYUTU VE KADRO ETKİSİ NEDİR?

PAOK tarafından masaya konulan 3 yıl için toplam 9 milyon euroluk teklif, Avrupa basketbol pazarında oyuncunun yıllık ortalama 3 milyon euro kazanacağı anlamına geliyor. Bu yüksek bütçeli hamle, yeni başantrenör Andrea Trinchieri yönetiminde kurulan iddialı kadronun merkezine milli oyuncunun yerleştirileceğini gösteriyor.

KULÜP BAŞKANINDAN VEDA MESAJI

Selanik ekibi PAOK, transfer döneminde daha önce Nick Calathes, Trevor Hudgins, Kyle Alexander ve Marcus Foster gibi tecrübeli isimleri kadrosuna kattığını duyurmuştu. Yaşanan bu ayrılığın ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oyuncunun kararına saygı duyduğunu belirtti. Giannakopoulos, alınan kararın kendisini üzdüğünü ifade ederek Cedi Osman'a kariyerinin geri kalanı için başarılar diledi.