Sosyal medya platformlarında spor ve yemek üzerine ürettiği içeriklerle tanınan fenomen Mert Albayrak, yayıncı Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Antalya'da kısa süre önce faaliyete geçirdiği restoranı ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada hem mekanın menüsü incelendi hem de kentin güncel sorunları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Gittiği işletmelerde menünün tamamını tatmasıyla bilinen Albayrak, bu geleneğini Antalya'da da sürdürdü. Aktarılan bilgilere göre ikili; tavuk çeşitleri, burgerler ve mac and cheese gibi öne çıkan lezzetleri birlikte deneyimledi. Albayrak'ın masadaki tüm yemekleri tüketmesi dikkat çekerken, buluşmada yayıncılık kariyeri ve oyun dünyasındaki son gelişmeler de konuşuldu.

ANTALYA'NIN GÖÇ VE ALTYAPI SORUNU MASADA

Yemek tadımının ötesine geçen sohbette, kentin son yıllarda yaşadığı demografik değişimler gündeme geldi. Ahmet Sonuç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'nın daha güvenli bir bölge olarak görülmesi sebebiyle yoğun bir iç göç aldığını belirtti.

Yapılan değerlendirmelere göre, iç göçün yanı sıra Rusya, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden gelen yabancı nüfusun da kente yerleşmesiyle ciddi bir yoğunluk oluştu. Sonuç, bu ani nüfus artışının şehrin altyapısı ve ulaşım ağı üzerinde büyük bir baskı yarattığını, mevcut yolların artan talebe yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.

BÖLGESEL NÜFUS ARTIŞI NASIL ETKİ YARATIYOR?

Yayıncı Ahmet Sonuç'un dikkat çektiği altyapı ve trafik sorunları, yalnızca Antalya merkezini değil, kentin tüm sahil şeridini yakından ilgilendiriyor. Özellikle son iki yılda yaşanan dış ve iç göç dalgası, Alanya başta olmak üzere turizm odaklı çevre ilçelerde de benzer barınma, trafik ve altyapı sıkışıklıklarına yol açıyor. Bölge genelinde artan yerleşik nüfus yoğunluğunun, mevcut kentsel planlamalar üzerindeki muhtemel etkisi yerel kamuoyunda yakından takip ediliyor.