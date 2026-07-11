Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, denizlerimizdeki istilacı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığına verilen teşvik ödemeleri yeniden düzenlendi. 11 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli sayılan karar, Antalya ve çevresindeki balıkçılara geriye dönük ödeme imkanı da sunuyor.

Akdeniz ekosistemi için büyük bir tehdit oluşturan balon balıkları, içerdikleri ısıya dayanıklı tetrodotoksin (TTX) zehri nedeniyle siyanürden bile daha tehlikeli kabul ediliyor. Tüketilmesi kesinlikle yasak olan bu türün popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destek programı, yeni tarifelerle güncellendi.

BALIK BAŞINA NE KADAR ÖDENECEK?

Yeni düzenlemeye göre, en tehlikeli türlerden biri olan Lagocephalus sceleratus cinsi balon balıklarının ilk 100 bin adedine kadar balıkçıya adet başına 35 lira ödeme yapılacak. Diğer istilacı türler olan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Torquigener flavimaculosus, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus ve Sphoeroides pachygaster için ise 1 milyon adede kadar balık başına 10 lira destek aktarılacak.

ALANYA VE BÖLGE BALIKÇISINA ETKİSİ NEDİR?

Alanya ve Antalya genelinde deniz biyoçeşitliliğini korumayı hedefleyen bu adımın, yerel balıkçıların ekonomik kayıplarını telafi etmesi bekleniyor. Ağlara zarar veren ve yerel balık türlerini tüketen balon balığı ile mücadelenin hız kazanması, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından yakından takip ediliyor.