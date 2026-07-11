Fransa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, ülkenin sembol yapılarından Eyfel Kulesi'nin çalışma saatlerinde zorunlu bir değişikliğe gidilmesine neden oldu. Eyfel Kulesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, beklenen yüksek sıcaklıklar sebebiyle anıtın ziyaret saatleri kısıtlandı.

Normal şartlarda gece saat 00.45'e kadar turistleri ağırlayan kule, alınan yeni karar doğrultusunda iki gün boyunca yerel saatle 16.00 itibarıyla kapılarını erken kapatacak. Bu önlemle birlikte hem ziyaretçilerin hem de tesis çalışanlarının aşırı sıcaktan kaynaklanabilecek sağlık risklerine karşı korunması amaçlanıyor.

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer üst düzey önlemler almaya başladı. Meteorolojik verilere göre, aşırı sıcaklar sebebiyle 24 vilayette en yüksek tehlike seviyesini ifade eden "kırmızı alarm" ilan edilirken, 59 vilayette ise "turuncu alarm" durumu duyuruldu.

AVRUPA'DA TURİZM SICAKLIK KISKACINDA MI?

Gün içinde termometrelerin 39 dereceye kadar ulaşması beklenen ülkede, açık hava etkinlikleri ve turistik geziler doğrudan etkileniyor. Avrupa genelinde giderek daha sık görülen bu tür şiddetli hava olayları, açık alanda yer alan tarihi mekanların ve turistik tesislerin ziyaret prosedürlerinde insan sağlığını merkeze alan kısıtlamaları zorunlu hale getiriyor.