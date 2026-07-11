Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden olan sigara (kalem) böreğini uzun süre taze muhafaza etmenin pratik yöntemleri paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre, börekleri ilk günkü çıtırlığında saklamanın temel kuralı, dondurucuya pişirilmeden yerleştirilmelerinden geçiyor.

Hazırlık aşamasında sarılan böreklerin dondurucuda birbirine temas etmemesi büyük önem taşıyor. Böreklerin arasına pişirme kağıdı serilerek veya aralıklı dizilerek dondurulması tavsiye ediliyor. Bu sayede hamurların birbirine yapışarak formunu kaybetmesinin ve yırtılmasının önüne geçiliyor.

BUZLUKTAN ÇIKAN BÖREK NASIL PİŞİRİLMELİ?

Dondurucuda uygun koşullarda muhafaza edilen börekler, tüketilmek istendiğinde oda sıcaklığında çözülmelerine izin verilmeden doğrudan fırına veya sıcak yağa alınmalı. Çözünmesini beklemek, yufkanın nemlenmesine ve böreğin hamurlaşmasına neden oluyor. Donuk halde uygulanan pişirme işlemi, taze hazırlanmış hissini veren o istenilen çıtır dokuyu garantiliyor.