Galatasaray taraftarının diline pelesenk olan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla spor dünyasında da geniş bir kitleye ulaşan Simge Sağın, İzmir Alaçatı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, performans sergilediği sırada dinleyiciler arasında yer alan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ı fark etti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Vural'ı karşısında gören Sağın büyük bir mutluluk yaşadı. Şarkısına ara vererek sahneden eğilen ve ünlü spor adamına sarılan başarılı popçu, duygularını mikrofon aracılığıyla kalabalıkla paylaştı. Sağın, "Hoş geldiniz, sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Yılmaz abim burada, hastasıyım kendisinin. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

FUTBOL DÜNYASIYLA BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Son dönemde özellikle yeşil sahalardaki şampiyonluk kutlamalarıyla özdeşleşen eserleri sayesinde futbolseverlerin sempatisini kazanan Sağın'ın, Türk futbolunun renkli ve sevilen ismi Vural ile yaşadığı bu samimi diyalog dikkat çekti. Spor ve sanat camiasının sevilen isimlerinin Alaçatı'daki bu tesadüfi buluşması, konsere katılan dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.