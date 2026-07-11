Ordu'nun Kumru ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Düzoba Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin önde gelen 24 başpehlivanının mücadelesine sahne oldu. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından sezonun ilk büyük organizasyonu olma özelliği taşıyan etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Spor Kulübü sporcusu Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu.

Er meydanına çıkan isimler arasında Recep Kara, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Yunus Emre Yaman ve Mustafa Taş gibi tecrübeli güreşçiler yer aldı. Erkan Taş, şampiyonluğa giden yolda ilk turda Serhat Balcı'yı, ikinci turda ise Ünal Karaman'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL SONUÇLANDI?

Çeyrek final müsabakalarında heyecan doruğa ulaştı. Bu turda Abdullah Güngör'ü elemeyi başaran Erkan Taş, yarı finale yükseldi. Diğer çeyrek final karşılaşmalarında Recep Kara İsmail Balaban'ı, Mustafa Taş Bekir Eryücel'i, Yunus Emre Yaman ise Yusuf Can Zeybek'i turnuva dışına itti.

Yarı final eşleşmelerinde ise kıran kırana mücadeleler yaşandı. Rakibi Recep Kara'yı geçen Erkan Taş ile Mustafa Taş'ı mağlup eden Yunus Emre Yaman finalin adını belirleyen isimler oldu.

ANTALYA GÜREŞİ İÇİN BU BAŞARI NE İFADE EDİYOR?

Günün merakla beklenen son karşılaşmasında Erkan Taş, rakibi Yunus Emre Yaman karşısında üstünlük kurarak 27. Geleneksel Kumru Düzoba Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı unvanını kazandı. Kırkpınar'daki performansının ardından Ordu'da da zirveyi bırakmayan sporcu, üst üste iki önemli organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Yağlı güreş sezonunun bu önemli dönemecinde alınan sonuç, Akdeniz Bölgesi'ndeki güreşseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ASAT

Spor Kulübü adına yarışan Taş'ın elde ettiği bu dereceler, Antalya'nın ata sporuna yaptığı yatırımların muhtemel olumlu bir yansıması olarak değerlendiriliyor.