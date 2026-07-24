Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir istihdam teşvikini kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, şartları sağlayan konaklama tesislerinde istihdam edilen her bir sigortalı çalışan için aylık 3 bin 500 lira destek sağlanacak.

Söz konusu uygulamanın yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceği bildirildi. Bakan Işıkhan, bacasız sanayi olarak nitelendirdiği turizm sektörünün istihdam kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda sektöre doğrudan aktarılmak üzere toplam 6 milyar liralık bir kaynak ayrıldığı ifade edildi.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Açıklanan destek paketi, yalnızca belirlenen koşulları yerine getiren konaklama tesislerini kapsıyor. Uygulamanın, özellikle Alanya ve Antalya gibi yatak kapasitesinin yüksek olduğu bölgelerdeki otel işletmecilerine mali bir rahatlama sunması öngörülüyor.

BÖLGE TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI NELER?

Türkiye'nin turizm gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Akdeniz çanağındaki işletmelerin bu teşvikten yoğun bir şekilde faydalanması bekleniyor. Sağlanan 6 milyar liralık fonun, sezon sonuna doğru daralan istihdam piyasasını canlandırması ve tesislerin mevcut personeli korumasına yardımcı olması muhtemel bir etki olarak dikkat çekiyor.