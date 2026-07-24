Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının son adımı olan ortak ihbar merkezi uygulaması 1 Eylül 2026 tarihinde resmen başlıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, trafik sigortalarındaki uyuşmazlıkları ve sektörel istismarları ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), tüm sigorta şirketlerini tek bir altyapıda buluşturacak.

Söz konusu eylem planı kapsamında daha önce hesaplama yöntemleri standart hale getirilmiş, akıllı eksper atama sistemi kurulmuş ve ilave başvuru şartları kaldırılmıştı. Yasa dışı aracı yapıların engellenmesine yönelik adımların ardından sürecin teknik altyapısı tamamlanarak son aşamaya geçilmiş oldu.

ALO 193 SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni kurulan sistem, ilk aşamada araç sahiplerine iki temel alanda hizmet verecek. Kaza veya hasar durumlarında vatandaşlar, sigorta şirketlerinin farklı çağrı merkezlerini aramak yerine doğrudan Alo 193 üzerinden trafik ve kasko ihbarı yapabilecek.

Ayrıca şikayet bildirimi mekanizması da bu hat üzerinden yürütülecek. Hasar süreci sonrasında vatandaşları mağdur eden veya yasa dışı faaliyet gösteren aracı yapılar doğrudan SEDDK'ye şikayet edilebilecek. Böylece ihbarların daha hızlı işleme alınması ve bürokrasinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, kaza anındaki panik durumuyla internette sigorta şirketi numarası arama derdi sona eriyor. Tek bir üç haneli numaranın kullanılması, özellikle kaza sonrası mağdurlara ulaşarak komisyon talep eden gayriresmi hasar danışmanlık şirketlerinin önünü kesecek. Sürücüler, aracı kurumlara komisyon ödemeden devlet denetimindeki resmi hat üzerinden işlemlerini güvenle başlatabilecek.