Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güvenilir gıda denetimleri raporunda, Antalya'nın üç ilçesindeki işletmelere ait dört ürün taklit ve tağşiş listesine eklendi. Bakanlık açıklamasına göre, Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan incelemelerde bal, tereyağı ve kırmızı et ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler saptandı.

KIYMAYA TAŞLIK, TEREYAĞINA BİTKİSEL YAĞ EKLENMİŞ

Denetim ekiplerinin Muratpaşa'da gerçekleştirdiği kontrollerde, dana kıyma ve kıymalı pide harcı adıyla satılan ürünlerin içerisine kanatlı eti ile sakatat (taşlık) karıştırıldığı ortaya çıktı. Kepez ilçesinde satışa sunulan bir tereyağı ürününde ise süt yağı haricinde bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Döşemealtı ilçesinde incelenen süzme çiçek balında da laboratuvar analizleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşti. İlgili işletmelerin etiket bilgileriyle uyuşmayan bu ürünleri tüketiciyi yanıltacak şekilde piyasaya arz ettiği kaydedildi.

TÜKETİCİLER HİLELİ GIDALARI NASIL SORGULAYABİLİR?

Vatandaşlar, güncellenen hileli gıda listesinin tamamına bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak ulaşabiliyor. Alışveriş sırasında şüpheli durumlarla karşılaşan tüketicilerin, ürün içeriklerini dikkatle kontrol etmeleri ve Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmaları büyük önem taşıyor. Halk sağlığını riske atan işletmelere yönelik ülke genelindeki eş zamanlı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.