AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı öncülüğündeki heyet, Alanya'da faaliyet gösteren meslek odalarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde ilçenin ekonomik dinamikleri ve sektörel talepler masaya yatırıldı.

Ziyaret turunun ilk adresi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) oldu. Parti yöneticileri, ALTSO

Başkanı Eray Erdem ile yaptıkları görüşmede bölgedeki ticari hayatın güncel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Parti yetkililerinin aktardığına göre, esnafın ve tüccarın beklentileri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

TURİZM VE ULAŞIM ESNAFININ TALEPLERİ

Program kapsamında Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de ziyaret edildi. Turizm sezonu hazırlıkları kapsamında konaklama ve hizmet sektörünün beklentileri dinlendi. Ardından Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Özkan ile bir araya gelinen görüşmede, şehir içi ulaşım ağında görev yapan esnafın sorunları ele alındı.

SEKTÖREL TEMASLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Alanya'nın temel gelir kaynağı olan turizm, ticaret ve ulaşım sektörlerinin temsilcileriyle kurulan bu temaslar, yerel esnafın sorunlarının karar alıcı mercilere iletilmesi açısından muhtemel bir etki taşıyor. Sezon öncesinde sektör temsilcilerinin taleplerinin birinci ağızdan dinlenmesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Görüşmelerin sonunda AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı, misafirperverliklerinden dolayı tüm oda başkanlarına teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarı diledi.