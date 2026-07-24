Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan toplu istifalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi tabloyu kökten değiştirdi. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti saflarına katılması, Meclis aritmetiğinde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.

CHP ana muhalefet konumunu kaybetti

İstifaların ardından CHP'nin milletvekili sayısı önemli ölçüde azalırken, Yeni Parti Meclis'teki en büyük muhalefet grubu haline geldi. Böylece CHP, uzun yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi unvanını da kaybetmiş oldu.

Siyasi kulislerde uzun süredir konuşulan ayrılık, milletvekillerinin istifa dilekçelerini vermesiyle resmiyet kazandı. Bu gelişme, TBMM'deki grup sıralamasını ve muhalefet dengesini doğrudan etkiledi.

Meclis'te yeni dönem

Toplu istifalar sonrasında Yeni Parti, Meclis'te güçlü bir grup oluşturarak muhalefetin yeni adresi haline geldi. CHP ise yaşadığı büyük milletvekili kaybının ardından Meclis sıralamasında gerileyerek önceki ağırlığını yitirdi.

Yeni tabloyla birlikte komisyon üyelikleri, grup hakları ve Meclis çalışmalarındaki siyasi dengelerin de yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Gözler yeni siyasi sürece çevrildi

Siyasette dengeleri değiştiren bu gelişmenin ardından gözler, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinin tamamlanmasına ve önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına çevrildi. CHP cephesinde ise yaşanan ayrılıkların ardından nasıl bir yeniden yapılanma süreci izleneceği merak konusu oldu.