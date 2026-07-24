Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan aylık zam farkları bugün hesaplara aktarılmaya başlandı. Vazife malulü, dul, yetim ve memur emeklilerinden oluşan toplam 2 milyon 491 bin 370 kişi bu ödemelerden yararlanıyor.

Vatandaşlar, oluşan maaş farklarını aylıklarını aldıkları PTT şubeleri ile banka hesapları üzerinden çekebilecek. Toplamda 14,5 milyar liralık bir kaynağın aktarıldığı süreçte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını kendi olağan ödeme takvimlerinde almayı sürdürüyor.

KİM, KAÇ AYLIK FARK ALACAK?

Ödemelerin kapsamı, emeklilerin maaş alma periyotlarına göre değişiklik gösteriyor. Aylığını her ay düzenli alan hak sahiplerinin hesaplarına bir aylık maaş farkı yatırıldı. Üçer aylık dönemler halinde maaş alanlarda ise tahakkuk süreci farklı işletildi.

Buna göre mayıs, haziran ve temmuz döneminde aylık alanlara bir aylık; haziran, temmuz ve ağustos grubundakilere iki aylık; temmuz, ağustos ve eylül dönemindekilere ise üç aylık maaş farkı yansıtıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR HANGİ SEVİYEYE GELDİ?

Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlenmişti. Belirlenen bu oran sonrasında en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 526 liraya yükseldi. Aktif görevdeki memurlar için ise en düşük maaş 61 bin 890 liradan 70 bin 258 liraya çıktı.