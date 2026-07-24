Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 100. Yıl Bulvarı ve çevresinde yer alan bazı taksi durakları, yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte turistik noktalara ulaşım için sabit fiyat tarifelerini panolara astı. Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği destinasyonlara yönelik ulaşım bedelleri şeffaf hale getirildi.

Fiyat panolarında yer alan verilere göre, Kundu Eski Büyük Çarşı için belirlenen ulaşım bedeli 1.600 TL olarak açıklandı. Bunun yanı sıra Antalya Havalimanı, Düden Şelalesi, Kemer, Side Antik Kenti, Belek ve Kaş gibi sık ziyaret edilen bölgelere de sabit ücretler üzerinden ulaşım imkanı sunuluyor.

SABİT FİYAT UYGULAMASI NASIL KARŞILANDI?

Durak önlerinde paylaşılan bu tarifeler, yolcuların seyahat öncesi bütçelerini net bir şekilde planlamasına olanak tanıyor. Kimi yolcular uzun mesafe transfer ücretlerini yüksek bulurken, bazı vatandaşlar sürpriz fiyatlarla karşılaşmamak adına net tarife uygulamasını olumlu değerlendiriyor. Alanya ve Manavgat gibi Antalya'nın diğer turistik ilçelerine yönelik transferlerde de benzer sabit fiyat anlaşmaları, bölge turizminin ulaşım dinamiklerinde yakından takip ediliyor.

UKOME KURALLARI VE YOLCULAR İÇİN TAVSİYELER

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME yetkililerinin aktardığına göre, şehir içi ulaşımlarda resmi taksimetre tarifesinin kullanılması esas alınıyor. Ancak şehirler arası ulaşımlar, turistik transferler veya önceden planlanmış özel güzergahlarda, yolcu ile şoför arasında sağlanan karşılıklı mutabakatla sabit ücret uygulamasına geçilebiliyor. Yetkililer, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için tarifelerin önceden kontrol edilmesini ve yolculuk bitiminde mutlaka yazar kasa fişi talep edilmesini öneriyor.