Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan aylık yağış raporuna göre, Türkiye genelinde haziran ayında metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 23,7 kilogram olarak ölçüldü. Bu miktar, metrekareye 12,5 kilogram yağışın düştüğü geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 90 oranında bir artışa işaret ediyor. Ancak 1991-2020 yıllarını kapsayan normal ortalamanın (33,6 kilogram) yüzde 30 altında kalındığı bildirildi.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yağış oranları bölgelere göre büyük değişiklik gösterdi. Açıklanan verilere göre, Antalya'nın kuzeybatısı ile Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimlerinde yağışlar normaline göre yüzde 80'in üzerinde artış kaydetti. Buna karşılık Marmara ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile Kaş, Mersin ve Hatay çevrelerinde yağışlar yüzde 80'den fazla azaldı. İl bazında en yüksek yağış 121,1 kilogram ile Rize'de, en düşük yağış ise 0,3 kilogram ile Mardin'de tespit edildi.

YAĞIŞLARIN TARIMSAL ÜRETİME OLASI YANSIMASI

Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıl metrekareye sadece 10 kilogram yağış düşerken bu yıl rakamın 24,2 kilograma çıkması, kuraklık endişesi taşıyan tarım sektörü tarafından yakından takip ediliyor. MGM verilerinde Akdeniz'de 24,2 kilogram olan haziran ayı yağışının, 21,2 kilogram olan normaline göre yüzde 14 azaldığı ifade edilse de, geçen yıla kıyasla yaşanan yüzde 100'ü aşkın artış bölgesel su kaynakları için önem taşıyor. Özellikle Antalya ve Alanya gibi örtüaltı tarım ile tropikal meyve üretiminin yoğun olduğu bölgelerde, yaz başı yağışlarındaki bu toparlanmanın yeraltı sularına muhtemel olumlu etkileri bulunuyor.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı ortalama 4,8 gün olarak gerçekleşerek 6,5 gün olan normalinin gerisinde kaldı. Karadeniz'de 35,2 kilogram, İç Anadolu'da 28,7 kilogram ve Doğu Anadolu'da 23,5 kilogram yağış ölçülürken, tüm bölgelerde geçen yıla göre artış yaşandığı aktarıldı. Öte yandan Bartın'da son 23, Mardin'de son 20 ve Giresun'da ise son 13 yılın en düşük haziran yağışlarının kaydedilmesi, bazı bölgelerdeki kuraklık baskısının sürdüğünü gösteriyor.