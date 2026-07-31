Antalya'da yargı hizmetlerinin yürütüldüğü mevcut binaların yetersiz kalması üzerine Şehir Hastanesi çevresine kurulacağı öne sürülen konteyner adliye alanına hukukçulardan itiraz geldi. Antalya Barosu eski Başkanı Hüseyin Geçilmez, baraka tipi ek hizmet binalarının hem avukatlar hem de adliye personeli için ciddi mağduriyetler yaratacağını açıkladı.

Hali hazırda kentteki adalet hizmetlerinin iki ayrı binada sürdürüldüğünü aktaran Geçilmez, üçüncü bir noktanın devreye alınmasının iş yükünü katlayacağını bildirdi. İddia edilen projenin hayata geçmesi durumunda avukatların gün içinde farklı bölgeler arasında mekik dokumak zorunda kalacağı, bu durumun da yargı süreçlerinde ciddi zaman kayıplarına yol açacağı ifade edildi.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER YERİNE TEK ÇATI TALEBİ

Konteyner veya baraka tipi yapılarda adalet hizmeti sunulmasının uygun bir tercih olmadığını savunan eski başkan, bu tür ortamlarda uzun saatler görev yapacak hakim, savcı ve personelin psikolojik olarak yıpranacağını vurguladı. Geçilmez'in açıklamalarına göre, sağlıklı bir yargı işleyişi için fiziki şartların iyileştirilmesi zorunluluk taşıyor. Geçici formüller yerine kalıcı yatırımlara odaklanılması gerektiğinin altını çizen Geçilmez, Bölge Adliye Mahkemesi binasının kuzeyinde yer alan otopark alanına tüm birimleri kapsayacak modern bir adliye kompleksi inşa edilebileceğini duyurdu.

ANTALYA ADLİYESİ NEDEN YETERSİZ KALIYOR?

Kentin hızla artan nüfusu ve buna bağlı olarak büyüyen dava yükü, fiziki mekan ihtiyacını sürekli olarak tetikliyor. Geçmişte Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski Özel İdare binasında başlayan adli hizmetler, zamanla Antalyaspor Tesisleri'nin bulunduğu bölgeye, ardından da 2009 yılında Dumlupınar Bulvarı üzerindeki mevcut Adalet Sarayı'na taşındı. Yaklaşık 73 bin metrekare kapalı alana sahip olan, bünyesinde onlarca duruşma salonu ve yüzlerce idari oda barındıran bu yapı bile günümüz koşullarında ihtiyaca tam anlamıyla yanıt veremiyor. Parçalı hizmet yapısının ortadan kaldırılması, kentteki hukuki süreçlerin hızlanması adına kritik önem taşıyor.