Çinli rüzgar türbini üreticisinin Türkiye'de kurmayı planladığı 300 milyon euro değerindeki kanat üretim tesisi için yer arayışında sona gelindi. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, şirket yetkilileri Aydın Çine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Balıkesir Bandırma OSB arasında nihai kararını ağustos ayı sonunda verecek.

Çinli heyetin geçtiğimiz günlerde her iki bölgede de saha incelemeleri ve fizibilite çalışmaları yaptığı bildirildi. Lojistik avantajları, mevcut üretim altyapısı ve Güllük Limanı'na yakınlığı sebebiyle Aydın Çine OSB'nin yatırım yarışında bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

600 KİŞİYE İSTİHDAM VE YÜZDE 65 YERLİLİK

Kurulacak dev tesisin 125 bin metrekarelik bir alanı kapsayacağı açıklandı. Fabrikada üretilecek rüzgar türbini kanatlarında en az yüzde 65 yerlilik oranına ulaşılması hedefleniyor. Projenin ilk etabında yaklaşık 600 kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülüyor.

LİMAN BAĞLANTISI NEDEN KRİTİK BİR TERCİH SEBEBİ?

Rüzgar türbini kanatları gibi devasa boyutlardaki ağır sanayi ürünlerinin üretiminde lojistik ve liman bağlantıları hayati önem taşıyor. Güllük Limanı gibi uluslararası deniz yoluna doğrudan erişim sunan noktalar, üretilen ekipmanların hem iç pazara hem de küresel ihracat pazarlarına düşük maliyetle sevk edilmesine olanak tanıyor. Bu durum, yabancı yatırımcıların yer seçimindeki en belirleyici unsurların başında geliyor.

Yatırımın kesinleşeceği lokasyonun, ilgili bölgenin sanayi ekosistemine ve istihdam rakamlarına ciddi bir ivme kazandırması bekleniyor. Kararın açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipmanları üretimindeki kapasitesi de genişlemiş olacak.