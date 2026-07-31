Antalya genelinde peş peşe gelen zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatlarının 1.250 TL'ye dayanması, bayileri yeni bir satış modeline yöneltti. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, nakliye ve servis maliyetlerini düşürmek isteyen işletmeler "gel al götür" kampanyası başlattı. Bu sayede tüketiciler, ev tipi tüpleri kendi imkanlarıyla teslim alarak önemli ölçüde tasarruf elde edebiliyor.

Kapıya teslim edilen 12 kilogramlık mutfak tüplerinin güncel satış fiyatı, markaya ve bayiye bağlı olarak 1.175 TL ile 1.250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aynı işletmeler, teslimat hizmetinin devreden çıkarıldığı yeni modelde aynı ürünü 850 TL ile 900 TL bandında satışa sunuyor. Tüketiciler, tüpü bayiden kendi araçlarıyla aldıklarında ortalama 250 TL ile 350 TL arasında bir indirimden faydalanmış oluyor. Piknik tüpü olarak bilinen 2 kilogramlık ürünler ise 260 TL ile 280 TL'den alıcı buluyor.

TESLİMAT MALİYETİ FİYATTAN DÜŞÜYOR

Enerji ve dağıtım giderlerindeki artış, sektördeki satış hızını yavaşlatırken bayileri de alternatif arayışına itti. Sektör temsilcileri, eve servis hizmetindeki personel ve akaryakıt masraflarının önemli bir maliyet kalemi oluşturduğunu vurguluyor. Müşterinin ürünü doğrudan iş yerinden teslim alması durumunda, bu lojistik masraflar fiyattan düşülerek vatandaşa doğrudan indirim olarak yansıtılıyor. Dar gelirli aileler başta olmak üzere birçok tüketici, sosyal medya üzerinden bu kampanyayı uygulayan bayileri araştırıyor.

UYGULAMANIN ALANYA'YA YANSIMASI OLACAK MI?

Nakliye masraflarının tüp fiyatlarındaki payının dikkate değer seviyelere ulaşması, bu tür yenilikçi tüketici çözümlerini zorunlu kılıyor. Antalya merkezde başlayan indirimli teslimat modelinin, artan maliyetler nedeniyle Alanya başta olmak üzere diğer ilçelerdeki tüp bayileri tarafından da yakından takip edildiği biliniyor. Yetkililer, her bayinin bu kampanyaya katılmadığını hatırlatarak, vatandaşların bayi ziyareti öncesinde fiyat teyidi almasının mağduriyetleri önleyeceğini belirtiyor.