Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, toplu taşıma araçlarındaki klima arızalarını gündeme taşıdı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini artırdı. Yapılan açıklamalara göre, kliması çalışmayan halk otobüslerinin güzergaha çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Kent genelinde duraklarda ve sefer yollarında araçları durduran ekipler, sürücülerin yönetmeliklere uyup uymadığını kontrol ediyor. Sadece klima değil, otobüslerin sefer saatlerine riayet edip etmediği de inceleniyor. Kural ihlali yapan şoförler hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

KLİMA AÇMA ZORUNLULUĞU HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Saha Amiri Hüseyin Yavuz'un aktardığına göre, toplu taşıma esnafına klima kullanımıyla ilgili kesin talimatlar iletildi. Buna göre, şoförler 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında araçlarındaki soğutma sistemlerini kesintisiz olarak aktif tutmak zorunda. Bu kuralın ihlali durumunda araçlar doğrudan seferden men ediliyor.

ŞİKAYETLER İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ DEVREDE

Son günlerde özellikle yolcu sirkülasyonunun yüksek olduğu Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık bölgesinde kontrollerin sıkılaştırıldığı bildirildi. Yetkililer, toplu taşımada klima açmayan veya sefer saatlerine uymayan araçlarla karşılaşan yolcuların, 242 606 07 07 numaralı Çağrı Merkezi'ne şikayetlerini iletebileceğini duyurdu. Yaz ayları boyunca kent genelindeki denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.