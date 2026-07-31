Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde gündüz vakti bir binaya giren kadın şüpheli, daire kapılarının önündeki ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, mağdurların ihbarı üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, 6591

Sokak üzerinde bulunan apartmana giren şahıs, katları tek tek dolaştı. Koridorda duran ayakkabıları bir süre inceleyen kadın, seçtiği ürünleri elindeki poşete doldurarak hızla binadan uzaklaştı.

4 BİN LİRALIK HEDİYE AYAKKABI KAYIP

Evlerinden çıktıklarında ayakkabılarını bulamayan bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelinin son derece rahat tavırlarla hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldı. Mağdur olan vatandaşlardan biri, çalınan eşyalar arasında kısa süre önce hediye gelen ve piyasa değeri yaklaşık 4 bin lira olan bir çift ayakkabının da bulunduğunu aktardı.

BİNA İÇİ GÜVENLİK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Uzmanlar, artan kapı önü hırsızlık vakalarının önüne geçilebilmesi için apartman dış kapılarının sürekli kilitli tutulmasının önemini vurguluyor. Özellikle maddi değeri yüksek eşyaların ve ayakkabıların ortak alanlarda bırakılmaması tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra, bina içi güvenlik kamerası sistemlerinin aktif ve görünür şekilde çalıştırılmasının hırsızlığa karşı en güçlü caydırıcı unsur olduğu belirtiliyor.