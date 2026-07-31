TBMM

Genel Kurulunda kabul edilen yeni torba kanunla, otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplamasında radikal bir değişikliğe gidildi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Türkiye'de ilk kez binek otomobiller ve motorlu taşıtlar için 'asgari maktu ÖTV' adı altında bir taban vergi sınırı uygulanmaya başlandı.

Yeni yasal düzenleme çerçevesinde, araçlar için hesaplanan oransal ÖTV tutarı ne çıkarsa çıksın, tahsil edilecek nihai vergi binek otomobillerde 100 bin liranın altına düşemeyecek. Motosikletleri de kapsayan L sınıfı taşıtlar için ise bu alt sınır 30 bin lira olarak belirlendi. T sınıfı traktörler ile motor gücü 4 kW altında olan L sınıfı elektrikli araçlar bu taban vergi uygulamasından muaf tutuluyor.

VERGİ HESABINA YENİ KRİTERLER EKLENDİ

Kanunla birlikte vergi hesaplama sistemine ilk defa taşıtların çekiş sistemi de dahil edildi. Araçların önden çekişli, arkadan itişli veya 4x4 özelliklere sahip olması, uygulanacak vergi oranını doğrudan değiştirebilecek. Belirlenen 30 bin ve 100 bin liralık asgari maktu vergi tutarları sabit kalmayacak; her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanan yeniden değerleme oranında otomatik olarak artırılacak.

DÜZENLEME HANGİ ARAÇLARI ETKİLEYECEK?

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, mevcut durumda orta ve üst segment otomobillerin oransal ÖTV tutarları zaten yeni belirlenen sınırların çok üzerinde bulunuyor. Bu sebeple yasal değişikliğin lüks sınıf araç fiyatlarında doğrudan bir artış yaratması beklenmiyor. Yeni kuralın asıl hedefinin, düşük vergi oranına tabi giriş seviyesi araçların vergi tabanını korumak olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanına verilen yetkiler de genişletildi. Yeni yasaya göre Cumhurbaşkanı; belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını 10 katına kadar artırma, sıfıra indirme veya motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve emisyon türü gibi teknik detaylara göre farklı vergi matrah grupları oluşturma yetkisine sahip olacak.