Dev gemi bereket getirdi! Turizm cennetine 11. kez demir attı

BODRUM Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 11'inci seferini gerçekleştirdi. Dev yolcu gemisi, çoğunluğu Alman 2 bin 116 turisti, turizm cenneti Bodrum'a taşıdı.

ALIŞVERİŞ YAPIP TARİHİ YERLERİ GEZDİLER

Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken bazıları ise alışveriş yapıp ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Bodrum Kalesi'ne gelen gemi yolcuları ise kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bodrum Kalesi geçtiğimiz hafta başlatılan tadilat nedeniyle ziyarete kapandı.

GEMİ BODRUMA BİR SEFER DAHA YAPACAK

İçerisinde 804 personel olduğu ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin akşam saatlerinde İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi.

Yolcu gemisinin son bir sefer için ilçeye tekrar geleceği bildirildi.