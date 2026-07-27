Dünya turizminde son altı yılın tablosu yeniden şekillendi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri temel alınarak hazırlanan araştırmaya göre, birçok ülke pandemi öncesindeki ziyaretçi sayılarını aşarken, bazı destinasyonlarda ise düşüş devam etti. Türkiye, uluslararası turist sayısındaki yüzde 21'lik artışla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Suudi Arabistan zirvede

Araştırmaya göre, 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını en fazla artıran ülke yüzde 67'lik yükselişle Suudi Arabistan oldu. Onu yüzde 53 artışla Fas ve yüzde 47 ile Mısır takip etti. İlk beşte ayrıca Brezilya (yüzde 46) ve Kolombiya (yüzde 45) yer aldı.

Listenin devamında ise Japonya (yüzde 34), Şili (yüzde 33), Norveç (yüzde 28), Sırbistan (yüzde 27) ve Danimarka (yüzde 22) bulunuyor.

Türkiye ilk 11'de

Türkiye, uluslararası ziyaretçi sayısını 2019'a göre yüzde 21 artırarak araştırmada 11'inci sıraya yerleşti. Bu performans, Türkiye'nin pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkan ülkeler arasında yer aldığını gösterdi.

Türkiye'nin ardından Portekiz yüzde 20, Lüksemburg yüzde 19, Slovenya ve İspanya yüzde 16, İzlanda yüzde 14, Fransa yüzde 12, Yunanistan, Hollanda ve İsveç ise yüzde 11 artış kaydetti.

Turizmde yükselişi ne destekledi?

Araştırmada, turist sayısındaki artışta yeni turizm yatırımları, ulaşım altyapısının güçlenmesi ve farklı pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin önemli rol oynadığı değerlendirildi. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin son yıllarda turizm alanında yaptığı yatırımların ziyaretçi sayılarına doğrudan yansıdığı ifade edildi.

Avrupa'da da birçok destinasyonun pandemi öncesi turist sayılarını aşmayı başardığı belirtildi.

Bazı ülkelerde düşüş devam etti

Araştırma, tüm ülkelerde aynı tabloyu ortaya koymadı. Uluslararası turist sayısında en büyük gerileme yüzde 71 ile İsrail'de yaşandı. İrlanda yüzde 32, Arjantin yüzde 23, Peru yüzde 22 ve Tayland yüzde 17 düşüş gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Ayrıca ABD'de turist sayısı yüzde 14, Kanada'da yüzde 11, Yeni Zelanda'da yüzde 9, Almanya ve Avustralya'da yüzde 6, İtalya'da yüzde 5 ve Endonezya'da yüzde 4 geriledi.

OECD verilerine dayanan araştırma, küresel turizmde yeni destinasyonların öne çıktığını, buna karşın güvenlik sorunları ve bölgesel gelişmelerin bazı ülkelerde toparlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu.

Kaynak: Turizm Gazetesi (OECD verilerinden derlenmiştir).