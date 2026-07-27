Kaş Belediyesi Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda, ilçe merkezindeki balıkçı barınağı ve yat limanının uluslararası trafiğe açılması yönünde resmi bir adım atıldı. Meclis üyeleri, limanın gümrüklü saha olarak hizmet verebilmesi için zorunlu olan ISPS CODE (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu) belgesinin alınmasına yönelik kamu yararı kararını oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, söz konusu limanda 2018 yılından bu yana güncel bir kira sözleşmesi bulunmuyordu. Bu idari eksiklik nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uluslararası güvenlik sertifikası bugüne kadar alınamamıştı. Kıyı Tesisi İşletme İzni yönetmeliğinin özel izin maddesi işletilerek alınan yeni meclis kararı, sürecin önündeki bürokratik engellerin aşılmasını sağladı.

ISPS KODU NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarına dayanan ISPS belgesi, limanların terör, sabotaj ve kaçakçılık gibi tehditlere karşı uluslararası güvenlik protokollerine uyduğunu kanıtlıyor. Bu belge olmadan uluslararası sulardan gelen yabancı bayraklı teknelerin, yolcu gemilerinin ve özel yatların doğrudan ilgili limana giriş veya çıkış yapmasına yasal olarak izin verilmiyor.

DENİZ TURİZMİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Uluslararası giriş ve çıkış işlemlerinin doğrudan Kaş üzerinden yapılabilmesi, bölgenin deniz turizmi kapasitesini artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yurt dışından gelen özel yatların başka bir gümrük kapısına uğramak zorunda kalmadan direkt olarak ilçeye demirleyebilmesi, transit sürelerini kısaltırken yerel ekonomiye ve liman işletmeciliğine doğrudan katkı sunacak.